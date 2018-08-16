Последняя большая битва Асада

Крупномасштабная наступательная операция на сирийскую провинцию Идлиб должна ознаменовать окончательную победу правительственных войск над противниками. Сотни тысяч людей могут устремиться в Турцию, пишет австрийская Die Presse.

Сирия стоит на пороге битвы, которую австрийское издание называет "решающей в нынешней гражданской войне". С вертолетов над провинцией Идлиб разбрасывают листовки, в которых "сообщается о предстоящем крупномасштабном наступлении сирийской армии при поддержке русских и иранцев".

"Более чем через 7 лет после начала первых протестов против господства президента Асада весной 2011 года правительство в Дамаске практически одержало военную победу над повстанцами", - говорится в статье.

Идлиб остается последним регионом в Сирии, который еще контролируется повстанцами. Здесь после поражения в других регионах страны "скрываются десятки тысяч боевиков, а также несколько миллионов гражданских лиц", передает Die Presse.

Подготовка к битве началась с авиаударов и артиллерийских обстрелов, в результате которых, как сообщается, погибли почти 70 человек, среди них много детей. "Жители Идлиба рассказывают о российских самолетах-разведчиках в небе над провинцией", - сообщает издание.

Однако сама операция может быть связана с определенными трудностями, говорится далее. "Турция разместила в провинции 12 наблюдательных постов и около тысячи военных. Протурецкие вооруженные формирования и часть населения надеются на то, что турецкие военные защитят их от Асада, русских и иранцев".

Есть и еще один важный фактор, отличающий предстоящее наступление от многих других: "до сих пор противники режима и повстанцы могли укрыться в Идлибе - теперь на территории Сирии им бежать некуда. Соседняя Турция границу закрыла. ООН призывает Анкару впустить в страну беженцев, которые будут спасаться от боевых действий". По мнению экспертов, около 2,5 млн человек могут попытаться укрыться в Турции, которая уже приняла около 3 млн сирийцев.

"Правда, у турецкого руководства, похоже, другие планы: президент Эрдоган на днях указал на то, что турецкие войска могут взять под свой контроль другие районы Сирии, чтобы обеспечить безопасность беженцам", - говорится в материале.

Новая активность Анкары в Сирии может, однако, натолкнуться на жесткую критику со стороны России. Как сообщают СМИ, Турция до сих пор не добилась роспуска экстремистской группировки HTS*, главенствующей в Идлибе, чтобы не допустить масштабной операции в провинции или, по крайней мере, чтобы выиграть время. "Россия, по некоторой информации, дала Турции срок до сентября - Анкара должна за это время убедить исламистов сдаться. Но это маловероятно: все говорит в пользу того, что Сирию ждет кровопролитие", - говорится в заключение статьи.

*"Хайат Тахрир аш-Шам" - террористическая группировка, запрещенная в РФ.