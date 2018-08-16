"Марш матерей": протесты против продления ареста молодых антипутинских "революционеров"

"Сотни россиян, несмотря на грозу и возможный арест, приняли участие в несанкционированном митинге против вызвавшего острую реакцию тюремного заключения группы молодых анархистов", - пишет Independent.

"Анархисты, называвшие себя "Новое величие", согласно обвинениям, замышляли насильственное ниспровержение российской системы. Но подробности дела неясны", - говорится в статье.

"На встречах в McDonald's группа, предположительно, решила провести революцию через соцсети и распространение листовок. Полиция арестовала 10 членов группы в марте", - пишет издание.

"Митинг в Новопушкинском сквере в центре Москвы был назван "Маршем матерей". Съежившись под зонтами, протестующие - в основном женщины - несли игрушки своих сыновей и дочерей", - сообщает автор статьи Оливер Кэрролл.

"Это тигренок моего сына, - говорит 40-летняя Екатерина Милановская. - Мы купили его на его первый Новый год. Сейчас ему 14, он смелый и счастливый. Но легко представить себе, что его втянут в какую-нибудь мелкую крамолу и арестуют. Именно это и делают власти. Они хотят запугать таких людей, как я, чтобы мы не разрешали детям протестовать".

Журналистка Анна Наринская, одна из организаторов протеста, сказала Independent, что у митинга две цели: привлечь внимание к "несправедливости" этого дела и потребовать отпустить двух самых младших членов группы, имеющих серьезные проблемы со здоровьем. Анна Павликова, которой исполнилось 18, частично потеряла слух, а у 19-летней Марии Дубовик опухоль. Обе также страдают от панических атак.

Членов группы обвиняют в том, что они обучались пользоваться оружием. Однако главные источники этой информации - сотрудники служб безопасности, внедрившиеся в их сеть. По крайней мере, один из них играл важную роль в управлении деятельностью группы, отмечает издание.

Решение о судьбе девушек прояснится в четверг, на утреннем заседании московского Дорогомиловского суда, говорится в статье.