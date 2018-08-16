"Власть берет на мушку детей"

В среду сотни участников "Марша матерей" прошли по центру Москвы, протестуя против растущего числа арестов молодых россиян по обвинениям в экстремизме из-за репостов в соцсетях. По словам протестующих, ФСБ ведет провокационную кампанию, заманивая молодежь в ловушки в интернете. Подобная тактика многим напоминает методы начала 1950-х годов, отмечает западная пресса. Наступление властей на молодежь усилилось с 2017 года, когда подростки стали массово выходить на протесты, организованные Навальным.

"Власти России заманивают молодых критиков в ловушки в интернете, заявляют протестующие" - таков заголовок статьи в The New York Times.

"В среду сотни демонстрантов прошли по центру Москвы, протестуя против растущего числа арестов молодых россиян по обвинениям в экстремизме из-за репостнутых или сохраненных материалов в соцсетях", - сообщают журналисты Нил Макфаркуар и Иван Нечепуренко.

Демонстранты присоединились к "Маршу матерей". Они опасаются, что не смогут защитить своих детей-подростков от того, что некоторые считают обширной провокационной кампанией ФСБ в сети. Многим протестующим провокация в отношении подростков напоминает методы начала 1950-х.

"Имеется общий курс на усиление репрессий, подавление любой гражданской и политической деятельности в стране", - сказал один из участников акции. "Многие демонстранты принесли мягкие игрушки в виде животных, особенно единорогов, чтобы обозначить, что их марш посвящен защите детей", - поясняют авторы статьи.

"Участники шли порознь, не использовали плакаты и по большей части воздерживались от скандирования, чтобы предотвратить попытки полиции обвинить их в участии в незаконной демонстрации. На этот раз полиция держалась в стороне и не пыталась сорвать протест", - сообщают журналисты.

Поводом для демонстрации стал арест в марте двух девушек из Москвы, 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик по обвинению в экстремизме. "Согласно обвинителям, девочки входили в небольшую ячейку, которая планировала свергнуть правительство. Арестованы также восемь мужчин. Их родители и адвокаты обвиняют власти в фабрикации дела таким образом, чтобы девушки стали нарушительницами закона об экстремизме", - пишут Макфаркуар и Нечепуренко. По мнению адвокатов и членов семей обвиняемых, загадочный свидетель, давший показания на членов группы "Новое величие", - это агент ФСБ.

За несколько часов до марша чиновники обратились в суд с просьбой поместить девочек под домашний арест. Однако многие участники назвали этот шаг уловкой, призванной заставить их остаться по домам.

По словам правозащитников, наступление на подростков всерьез началось в 2017 году, когда молодежь стала массово выходить на протесты, организованные Навальным. "Как только кого-то арестовывают по подобным обвинениям, его имя появляется в национальном реестре экстремистов и террористов, что по сути разрушает ему жизнь. Часто он не может наниматься на работу, получать кредиты или иметь свободный доступ к банковским счетам", - указывают авторы статьи.

"Они хотят запугать молодежь, вот и все", - приводит издание мнение участницы марша Юлии Нестеровой.

В Москве на акцию в поддержку освобождения 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик, задержанных по обвинению в экстремизме, вышли на улицы сотни человек, сообщает корреспондент немецкого издания Der Standard.

Участники акции требовали заменить содержание девушек в изоляторе на домашний арест, говорится в статье.

"Российские власти обвиняют девушек и других подозреваемых в том, что они якобы принимали участие в деятельности "экстремистской организации" - в момент задержания подозреваемым было от 17 до 30 лет. В случае вынесения обвинительного приговора им грозит до 12 лет лишения свободы", - передает издание.

"Я шокирована тем, что власть дотянулась своими грязными лапами уже и до детей", - цитирует Der Standard 48-летнюю участницу демонстрации.

Как сообщают адвокаты находящихся в изоляторе девушек, состояние их здоровья заметно ухудшилось: Анна Павликова страдает от панических атак, воспалений и частичной потери слуха, а у Марии Дубовик диагностировано новообразование, передает издание.

"В последнее время молодые люди и девушки в России все чаще обвиняются по статье "экстремизм". При этом власть берет на мушку, прежде всего, высказывания в соцсетях", - говорится в заключение.

"Сотни россиян, несмотря на грозу и возможный арест, приняли участие в несанкционированном митинге против вызвавшего острую реакцию тюремного заключения группы молодых анархистов", - пишет Independent.

"Анархисты, называвшие себя "Новое величие", согласно обвинениям, замышляли насильственное ниспровержение российской системы. Но подробности дела неясны", - говорится в статье.

"На встречах в McDonald's группа, предположительно, решила провести революцию через соцсети и распространение листовок. Полиция арестовала 10 членов группы в марте", - пишет издание.

Членов группы обвиняют в том, что они обучались пользоваться оружием. Однако главные источники этой информации - сотрудники служб безопасности, внедрившиеся в их сеть. По крайней мере, один из них играл важную роль в управлении деятельностью группы, отмечает издание.

Журналистка Анна Наринская, одна из организаторов протеста, сказала Independent, что у митинга две цели: привлечь внимание к "несправедливости" этого дела и потребовать отпустить двух самых младших членов группы, имеющих проблемы со здоровьем.

Решение о судьбе девушек прояснится в четверг, на утреннем заседании московского Дорогомиловского суда, говорится в статье.