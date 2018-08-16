"Кобра" готовится к визиту высокопоставленного гостя на свадьбу главы австрийского МИДа

Австрийские спецслужбы приведены в полную боеготовность: элитное спецподразделение "Кобра" готовится к приему высокопоставленного гостя, который прибудет в субботу на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Торжество, сообщает Kronen Zeitung, пройдет в винодельческом хозяйстве на юге федеральной земли Штирия. Неожиданным гостем австрийского министра станет не кто иной, как "царь" Владимир Путин, добавляет издание.

По информации газеты, специалисты из "Кобры" уже детально обсудили с женихом и невестой вопросы, связанные с безопасностью на мероприятии.

К короткому визиту президента Путина в Австрию (вечером того же дня запланирована встреча между Ангелой Меркель и Владимиром Путиным в Берлине. - Прим. ред.) готовились два месяца. Как отметил в беседе с изданием эксперт в области безопасности, меры безопасности предусматривают "наличие снайперов в винодельческом хозяйстве и эскорт из аэропорта Грац-Талерхоф", цитирует издание.