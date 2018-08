16 августа 2018 г. Нил Макфаркуар, Иван Нечепуренко | The New York Times Российские власти заманивают молодых критиков в ловушки в интернете, заявляют протестующие "В среду сотни демонстрантов прошли по центру Москвы, протестуя против растущего числа арестов молодых россиян по обвинениям в экстремизме из-за репостнутых или сохраненных материалов в соцсетях", - сообщают журналисты The New York Times Нил Макфаркуар и Иван Нечепуренко. Демонстранты присоединились к "Маршу матерей", не побоявшись сильного летнего ливня. Они опасаются, что не смогут защитить своих детей-подростков от того, что многие считают обширной провокационной кампанией ФСБ в сети. "Свобода!" - кричали протестующие, дойдя до Верховного суда. По словам Алексея Макарова, бородатого школьного учителя 33 лет, провокация в отношении подростков напоминает методы начала 1950-х, когда его 17-летнюю бабушку арестовали по обвинению в участии в незаконной политической группе. "Имеется общий курс на усиление репрессий, подавление любой гражданской и политической деятельности в стране", - сказал Макаров. В руках у него был маленький мягкий носорог. "Многие демонстранты принесли мягкие игрушки в виде животных, особенно единорогов, чтобы обозначить, что их марш посвящен защите детей", - поясняют авторы статьи. "Участники шли порознь, не использовали плакаты и по большей части воздерживались от скандирования, чтобы предотвратить попытки полиции обвинить их в участии в незаконной демонстрации. На этот раз полиция держалась в стороне и не пыталась сорвать протест", - сообщают журналисты. Поводом для демонстрации стал арест в марте двух девушек из Москвы, 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик по обвинению в экстремизме. "Согласно обвинителям, девочки входили в небольшую ячейку, которая планировала свергнуть правительство. Арестованы также восемь мужчин. Их родители и адвокаты обвиняют власти в фабрикации дела таким образом, чтобы девушки стали нарушительницами закона об экстремизме", - пишут Макфаркуар и Нечепуренко. По словам родителей и адвокатов, девочки использовали Telegram, чтобы познакомиться с друзьями и особенно с молодыми людьми. Прошлой осенью они впустили в чат мужчину постарше, и тот постепенно подтолкнул группу к политике, аренде офиса, покупке принтера и созданию антиправительственного манифеста. Затем он дал показания на членов группы "Новое величие". В судебных документах его личность полностью не раскрыта, но адвокаты и члены семей считают, что загадочный свидетель - это агент ФСБ. За несколько часов до марша чиновники обратились в суд с просьбой поместить девочек под домашний арест. Однако многие участники назвали этот шаг уловкой, призванной заставить их остаться по домам. Мать Анны Павликовой Юлия на марше заявила журналистам: "Это бессовестное дело против детей, именно поэтому люди откликаются. Я очень надеюсь, что нас услышали, увидели и началась какая-то деятельность. Дети не должны находиться в тюрьме, особенно когда они невиновны". Матери Павликовой и Дубовик ранее записали обращение к Путину с просьбой вмешаться. "Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков во вторник на вопрос по поводу роста дел об экстремизме заявил, что некоторые подобные случаи находятся "за гранью разумного", - передают журналисты. Но те, кто имеет отношение к таким случаям, не придают значения подобным ремаркам. По их замечанию, и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, и председатель президентского совета по правам человека Михаил Федоров призывали к освобождению девушек из-под стражи до суда, но ничего не произошло. По словам юристов и правозащитников, наступление на подростков всерьез началось в 2017 году, когда молодые люди стали массово выходить на протесты, организованные Алексеем Навальным. "Правительство подавляет инакомыслие, критиковать государство или Церковь недопустимо, - рассказал адвокат Алексей Бушмаков. - Поскольку молодые люди обеспокоены будущим страны, своим собственным будущим, они выражают недовольство в интернете". "Как только кого-то арестовывают по подобным обвинениям, его имя появляется в национальном реестре экстремистов и террористов, что по сути разрушает ему жизнь. Часто он не может наниматься на работу, получать кредиты или иметь свободный доступ к банковским счетам", - указывают авторы статьи. В одном из случаев в Республике Алтай студентку арестовали в связи с картинками в соцсети "ВКонтакте", некоторые из которых даже не были репостнуты. На одной из них изображались участники религиозной процессии, идущие по дороге с выбоинами и лужами. Подпись гласила: "Две главные беды России", приводят пример журналисты The New York Times. "Они хотят запугать молодежь, вот и все", - сказала участница марша, мать двоих детей 54-летняя Юлия Нестерова. Источник: The New York Times