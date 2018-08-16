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16 августа 2018 г.
16 августа 2018 г.

Корреспондент | Der Standard

В "Марше матерей" в Москве приняли участие сотни человек

В Москве на акцию в поддержку освобождения 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик, задержанных по обвинению в экстремизме, вышли на улицы сотни человек, сообщает немецкое издание Der Standard.

Участники акции требовали заменить содержание девушек в изоляторе на домашний арест, говорится в статье.

"Российские власти обвиняют девушек и других подозреваемых в том, что они якобы принимали участие в деятельности "экстремистской организации" - в момент задержания подозреваемым было от 17 до 30 лет. В случае вынесения обвинительного приговора им грозит до 12 лет лишения свободы", - передает издание.

"Я шокирована тем, что власть дотянулась своими грязными лапами уже и до детей", - цитирует Der Standard 48-летнюю участницу демонстрации.

Как сообщают адвокаты находящихся в изоляторе девушек, состояние их здоровья заметно ухудшилось: Анна Павликова страдает от панических атак, воспалений и частичной потери слуха, а у Марии Дубовик диагностировано новообразование, передает издание.

"В последнее время молодые люди и девушки в России все чаще обвиняются по статье "экстремизм". При этом власть берет на мушку, прежде всего, высказывания в соцсетях", - говорится в заключение.

Источник: Der Standard


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