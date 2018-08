16 августа 2018 г. Рис Блейкли | The Times Кенгуру могут стать "поставщиками запчастей" для травмированных звезд спорта Кенгуру могут оказаться идеальными животными для "поставки запчастей" травмированным спортсменам, сообщает The Times. "В течение предстоящих трех лет ученые Сиднейского университета будут изучать, можно ли использовать сухожилия кенгуру для лечения разрыва передних крестообразных связок (ПКС)", - передает корреспондент Рис Блейкли. "Не так давно разрыв ПКС был практически неизлечим. С тех пор были сделаны большие успехи, но идеальную замену для связок найти все еще не удается", - поясняет автор статьи. Австралийские исследователи выяснят, решат ли проблему сухожилия из хвостов и ног кенгуру - отходов мясной промышленности. "Есть надежда, что их можно использовать также для восстановления связок голеностопного и плечевого сустава, - пишет Блейкли. - Первые опыты показывают, что сухожилие кенгуру может быть в шесть раз крепче человеческой крестообразной связки". Однако остаются еще серьезные задачи, особенно в том, как предотвратить отторжение ткани иммунной системой пациента. Хирург Ник Хартнелл, разрабатывающий эту концепцию, сообщил: "Связки кенгуру по строению аналогичны человеческим, но они длиннее и лучше по механическим свойствам, что делает их многообещающим продуктом, который можно использовать в целом ряде процедур". "Рынок по восстановлению связок и сухожилий оценивается более чем в 6 млрд фунтов ежегодно. В одних только США каждый год происходит 200 тыс. разрывов ПКС", - говорится в статье. Источник: The Times