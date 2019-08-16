Как россиян отучают пить

"В распитии алкоголя многим россиянам не удается вовремя остановиться. С этим помогает бороться вызываемая искусственным путем непереносимость алкоголя", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Так как в зачастую стрессовых условиях жизни в России наслаждение водкой является для многих постоянным соблазном, народная медицина уже давно придумала методы создания иммунитета против алкоголя", - отмечает журналистка Керстин Хольм. В сельской местности зарекомендовало себя "кодирование", при котором "врачеватель осыпает магическими заговорами пациента, после чего его организм просто больше не переносит алкоголь". "Однако такой мягкий метод сегодня не срабатывает на все большем количестве людей, и все чаще вытесняется "жесткой" формой лечения, при которой врачи в клиниках вызывают непереносимость алкоголя с помощью медикаментов", - говорится в статье.

"Стоимость кодирования сотрудника - примерно 150 евро - для многих работодателей является стоящей инвестицией. Недавно застройщик одной небольшой гостиницы в городке в Рязанской области поехал вместе с плиточником, известным не только своей качественной работой, но и прогулами в связи с запоями, в районную клинику (...), - повествует издание. - Отцу семейства, назовем его Дима, внутривенно ввели средство, которое, по заверениям врача, должно вызывать опасные для жизни реакции при каждом употреблении алкоголя". Чтобы продемонстрировать это, доктор дал проглотить ему несколько капель жидкости, которая, по его словам, представляла собой виски, но содержала суксаметоний, вызывающий кратковременный паралич мышц и используемый при операциях.

"У бедного Димы внезапно отказали не только все конечности, но и дыхание, однако присутствовавший анестезиолог, к счастью, "реанимировал" его", - пишет Хольм.

"Теперь на строительной площадке гостиницы растет облицовка из плиток, аккуратности которой будут радоваться будущие гости. (...) Врач, также работающий в провинции, объяснил, что Диме, конечно, сделали обычную инъекцию физраствора. Сам он никогда не будет проводить "кодирование", заверил медик. Но и никогда не расскажет "закодированному", какое колдовство над ним проводили", - передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.