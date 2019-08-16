Жадность и коррупция в климатической программе ООН

"16 декабря 2018 года Дмитрий Ершов, гражданин России, который когда-то управлял экологическим проектом с оборотом в несколько миллионов долларов в рамках Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в России, в своем московском кабинете записал отрезвляющее видео-сообщение к ключевым международным спонсорам проекта: Организация Объединенных Наций вас обдирает. (...) Ершов - один из почти десятка бывших сотрудников ООН, аудиторов и консультантов, которые на протяжении почти десяти лет выражают обеспокоенность по поводу неэффективного руководства и предполагаемого незаконного присвоения миллионов долларов международных средств из Глобального экологического фонда или ГЭФ, которые предназначены для сокращения выбросов парниковых газов в России, - пишет Foreign Policy. - Но их опасения по поводу нарушений в программе, первые - внутренние - сообщения о которых появились в 2011 году, преимущественно сбрасывались со счетов или игнорировались в течение нескольких лет их руководством в Стамбуле, Нью-Йорке и Вашингтоне, а также правительствами стран-доноров, включая Соединенные Штаты".

"Расследование этого дела, проведенное изданием Foreign Policy, основанное на изучении большого количества внутренних документов ООН и интервью с ключевыми игроками, предоставляет дополнительные доказательства в поддержку заявлений Ершова и проливает нелестный свет на неспособность ООН, ГЭФ и самих правительств стран-доноров обеспечить надежный контроль над исполненными благих намерений проектами по борьбе с экологическими бедствиями, включая истощение озонового слоя и глобальное потепление. В конфиденциальном приложении к проверке, проведенному в 2017 году, с которым были ознакомлены чиновники ПРООН в Нью-Йорке и Стамбуле, но которое никогда ранее не обнародовалось, указывалось на "убедительные показатели преднамеренного незаконного присвоения" миллионов долларов, выделенных на реализацию проекта в период между 2010 и 2014 годами. Но ПРООН оспорила этот вывод, - говорится в статье. - Последующее расследование, проведенное Управлением ПРООН по ревизии и расследованиям, "не выявило доказательств незаконного присвоения средств, но отдельно после проверки был сделан вывод о том, что управление проектом не соответствует ожидаемым стандартам", сообщил представитель ПРООН. (...) "

"Ершов утверждает, что в октябре 2014 года его уволили с занимаемой должности в ООН в связи с тем, что он выразил обеспокоенность по поводу конфликта интересов в программе ГЭФ. Последние четыре с половиной года он потратил на то, чтобы подтолкнуть ПРООН, ГЭФ и доноров к расследованию его утверждений, согласно которым должностные лица ООН и российские чиновники заключали выгодные контракты с друзьями и членами семей в рамках программы, которая принесла мало экологических достижений. В прошлом месяце Ершов представил представителям Совета ГЭФ, состоящим из 32 членов, копию своего видео-обращения и заявление, в котором призвал их начать независимое расследование его утверждений, - передает издание. - Но призывы Ершова неоднократно отметались, и высокопоставленные чиновники ПРООН отмахиваются от него как от бывшего недовольного работника, который стремится отомстить своему начальнику за отказ продлить его контракт. "Мы должны держать в уме, что Ершов негативно относится к нашему представительству в Москве", - писал региональный технический советник ПРООН в Стамбуле Джон О'Брайен в своем ранее не обнародовавшемся электронном письме от 23 декабря 2014 года. Но О'Брайен признал, что с программой сопряжены "очень серьезные проблемы", отметив, что три независимых консультанта озвучивали обеспокоенность по поводу того, как расходуются средства. "У меня есть некоторые опасения относительно того, чем это может обернуться для ПРООН", - отмечал он. (...) Три года назад О'Брайен составил внутреннюю докладную, в которой говорилось, что программе нечем похвастать, хотя за первый год ее функционирования было потрачено 1,4 млн долларов, и предложил отметить ее как "проблемный проект". Но его предложение было отвергнуто".

Издание напоминает, что Глобальный экологический фонд был создан в 1991 году для финансирования международных усилий по противодействию самым актуальным экологическим проблемам планеты, и его программы осуществляются 18 национальными и международными организациями. В июне Совет ГЭФ, состоящий из 32 членов, принял решение утвердить проекты на сумму более 850 млн долларов, из которых около 200 млн долларов были выделены для ПРООН, говорится в статье.

"Критики российской программы представляют ее как особенно вопиющий пример неспособности ПРООН обеспечить надлежащее расходование средств ГЭФ. (...) С 2010 года ГЭФ потратил более 40 млн долларов на повышение энергоэффективности в России, согласно источникам в ООН, в том числе 7,8 млн долларов на так называемую программу стандартов и маркировки (Standards & Labels - S&L), направленную на сокращение выбросов парниковых газов путем интеграции технологий повышения энергоэффективности в строительное оборудование и бытовую технику. Программа, которая действовала с 2010 по 2017 год, была нацелена на то, чтобы помочь России привести ее стандарты эффективности в соответствие с европейскими стандартами, которые служат образцом для развивающихся стран, надеющихся сократить выбросы. Но в заключительной оценке российского проекта в сентябре 2017 года, составленной канадским экспертом по энергоэффективности Роландом Вонгом и его российским коллегой Алексеем Захаровым, авторы пришли к выводу, что после почти семи лет и миллионов долларов инвестиций со стороны правительств стран-доноров в рамках программы "не было достигнуто никаких сокращений выбросов парниковых газов", - подчеркивается в публикации.

"Проектом руководили совместно Наталья Олофинская, гражданка России, возглавлявшая московский офис ПРООН по поддержке проектов, и Алексей Антропов, высокопоставленный сотрудник министерства образования и науки России. За надзор за проектом отвечало подразделение ПРООН в ГЭФ, которое возглавляли Адриана Дину, Марсель Алерс и Джон О'Брайен, - сообщает газета. - Дину и Алерс не ответили на письменные запросы о комментариях. О'Брайен направил вопросы в пресс-службу ПРООН. Антропов покинул программу в декабре 2016 года, в том же месяце, когда российская служба новостей ТАСС сообщила, что он добровольно покинул свой пост в министерстве образования и науки во время смены руководства. В марте следующего года в ходе проверки, проведенной Генеральной прокуратурой по требованию министра образования, Антропова, и его начальника обвинили в хищении около 53 млн рублей, или около 815 тыс. долларов, из бюджета министерства. Остается неясным, было ли ему предъявлено обвинение в совершении преступления. Неоднократные попытки связаться с Антроповым (...) не увенчались успехом".

"Тем временем Олофинская была назначена на международную должность в Стамбуле в 2015 году в качестве регионального технического специалиста по адаптации к изменению климата, где она продолжила управлять российскими проектами ПРООН, включая многомиллионный трастовый фонд. Олофинская не ответила на запросы о комментариях от Foreign Policy, и ПРООН отказалась обсуждать ее работу в России. Однако в письменном ответе на выводы Вонга и Захарова Олофинская встала на защиту своего управления программой, считая оценку несправедливой. Финальная оценка является "несколько субъективной и несбалансированной", - пишет Олофинская в своем ответе. "В целом, ряд утверждений в этом отчете не может быть подтвержден фактами". (...) Но программа была не просто неэффективной - возможно, она была коррумпированной, согласно конфиденциальному приложению, которое Вонг и Захаров представили чиновникам ПРООН в Нью-Йорке осенью 2019 года. В приложении, изученном Foreign Policy, указывается на "убедительные показатели преднамеренного незаконного присвоения значительной части проекта ГЭФ стоимостью 7,8 млн долларов. 4 млн долларов из этих денег, как написали проверяющие, "были израсходованы в период с 2010 по 2014 год без каких-либо полезных результатов для достижения целей проекта S & L (...)", - сообщается в публикации.

"Консультанты выявили ряд проблем, в том числе тот факт, что тендеры на контракты регулярно предоставлялись родственникам российских чиновников, курирующих проект. Несколько компаний, получивших контракты ПРООН, были связаны с чиновниками, осуществляющими надзор за российской программой. Например, мать Антропова, Любовь Антропова, работала в компании "Русдем-Энергоэффект", которая отвечала за реализацию проектов ПРООН. В докладе ни Антропова, ни "Русдем" не обвиняются в правонарушениях, - говорится в статье. - Сотрудники ПРООН в Москве были "недостаточно квалифицированы", не обладая опытом в области энергоэффективности, "что делало их неспособными принимать ключевые решения по управлению и подбору персонала в рамках проекта S & L. (...) По словам Вонга, Захарова и других экспертов, подавляющее большинство отчетов, предоставляемых консультантам, было малоценными (...)", - сообщается в статье.

"Тем временем эксперты по оценке задались вопросом, почему ПРООН управляла проектом в партнерстве с министерством образования и науки, которое не играет никакой роли в установлении стандартов страны в области энергоэффективности. В то же время, по словам Вонга и Захарова, ПРООН не сотрудничала должным образом с другими российскими учреждениями и министерствами, включая министерство промышленности и торговли и Росстандарт, который отвечает за установление энергетических стандартов для бытовых приборов. Олофинская, однако, оспорила эту версию, заявив, что ее офис тесно сотрудничал с Росстандартом", - отмечает Foreign Policy. - Проект был пронизан конфликтами интересов, что привело к тому, что эксперты по оценке, говорится в приложении, "предположили, что эти средства были растрачены на другие цели, не связанные с проектом".

"(...) Доклад Вонга и Захарова подтолкнул Управление ПРООН по ревизии и расследованиям к проведению собственного расследования по обвинениям в мошенничестве. Расследование "выявило ряд нарушений, которые, хотя и не равносильны проступкам, необходимо устранить, чтобы эти ошибки не повторялись в будущем", писал в своей докладной норвежский директор управления по ревизии Хельге Осттвейтен 9 мая 2018 года. Например, писал он, частным компаниям, которые были приглашены участвовать в руководящем комитете, ответственном за утверждение контрактов, также было разрешено участвовать в торгах по этим контрактам. (...) Но в конфиденциальной докладной Осттвейтен оправдал руководителей ПРООН, в том числе Олофинскую, указав: "ПРООН в России не смогла полностью понять вышеупомянутые принципы, правила и процедуры, что позволило членам руководящего комитета участвовать в тендерах на мероприятия по проектам, которые они предварительно одобрили".

"[Управление по ревизии и расследованиям] обнаружило, что обвинения в мошенничестве с закупками необоснованны, и поэтому решило закрыть дело", - заключил он в докладной от мая 2018 года. (...)

"Ершова пригласили на работу в январе 2012 года на должность руководителя проекта по стандартам и маркировке, где он работал по контракту в течение двух с половиной лет. Российский эксперт ранее работал в международных организациях, включая Европейский Союз, и в частных компаниях. (...) Ершов отмечает, что Олофинская и Антропов вмешивались в выдачу тендеров, направляя контракты друзьям и союзникам, нанимая неквалифицированный персонал, который безоговорочно выполнял бы их приказы - утверждения, которые Олофинская опровергла в своем письменном ответе на отчет Вонга и Захарова. Получить комментарии Антропова не удалось. Когда Ершов высказал свои опасения, по его словам, Олофинская приняла ответные меры, наняв в его отдел сотрудников без его одобрения и подорвав его способность управлять его программой. В октябре 2014 года она отказалась продлить его контракт, выразив недовольство его работой", - говорится в статье.

Столкнувшись с увольнением, Ершов сообщил о своей обеспокоенности чиновнику в региональном штабе ПРООН в Стамбуле, Андрею Погребняку, сообщает издание. Погребняк по большей части отклонил беспокойства Ершова, говорится в статье. "Призывы Ершова были также отклонены Управлением ПРООН по вопросам этики, которое заявило, что у него нет полномочий по расследованию коррупции, и Управлением ПРООН по ревизии и расследованиям. ГЭФ также воздержался, указав, что этим вопросом должна заниматься ПРООН. (...) Но хотя Управление по ревизии и расследованиям отказалось удовлетворить претензии Ершова о правонарушениях, его аудиторы в ходе своих обычных проверок обнаруживали признаки нарушений. В сентябре 2015 года аудиторы агентства "выявили недостатки в общем управлении отдельными контрактами", включая отклонения от принципов и процедур ПРООН, которые угрожали проекту "финансовыми и репутационными рисками". (...) В итоге аудиторы оценили результаты работы представительства ПРООН в Москве как "частично удовлетворительные", отметив, что "процессы внутреннего контроля, руководства и управления рисками в целом созданы и функционируют, но нуждаются в улучшении".

"Но внутри ПРООН чиновники выражали обеспокоенность по поводу безупречности российской программы с самых первых дней ее существования, - пишет Foreign Policy. - Когда О'Брайен, человек, который работал региональным техническим консультантом ПРООН, (...) еще в 2011 году настаивал на том, чтобы этот проект был помечен как "проблемный", так как "серьезные вопросы о проекте остаются без ответа", его предложение было отвергнуто Олофинской и высокопоставленным представителем ГЭФ Адрианой Дину, которая беспокоилась о том, что сокращение финансирования вызовет антагонизм российского правительства, поддержка которого имела решающее значение для деятельности ПРООН в стране. Плохая оценка или сокращение финансирования обладали "потенциалом повлиять на отношения с правительством в очень важный и критический момент", написала Дину в электронном письме".

"Франк Клинкенберг, голландский технический эксперт, нанятый ООН в июне 2011 года, чтобы помочь программе принять международные стандарты энергоэффективности, выразил обеспокоенность по поводу этой программы еще осенью того года. "Похоже, что проекту не хватает управления и руководства", - писал Клинкенберг в письме от 10 ноября 2011 года своему начальству, включая Олофинскую (...) Клинкенберг казался особенно озадаченным направленностью программы, отмечая, что она прилагает мало усилий для приведения энергетических стандартов России в соответствие со стандартами стран-членов ЕС, что является заявленной целью российского правительства. (...) Клинкенберг, "вероятно", был вынужден уйти с работы в связи с "выявлением серьезных опасений", согласно конфиденциальному приложению к оценке 2017 года, составленную Вонгом и Захаровым. Клинкенберг отклонил запрос на комментарий по электронной почте".

"В январе 2013 года для оценки проекта был нанят другой внешний консультант, Йерун Кеттинг. голландский эксперт по европейским энергетическим стандартам, который также счел программу несоответствующей и подготовил отчет, в котором назвал ее "умеренно неудовлетворительной". Кеттингу, согласно выводам Вонга и Захарова, угрожали "большими проблемами", если он не пересмотрит свое заключение и не предоставит более благоприятную оценку. Выплата ему, которая должна была быть произведена в мае 2013 года, была задержана офисом Олофинской до августа 2013 года. Ему заплатили только после того, как он согласился изменить рейтинг проекта на "умеренно удовлетворительный", согласно специальному приложению. Кеттинг также отклонил запрос на комментарий по электронной почте".

"ПРООН наняла еще одного международного технического советника только спустя более двух с половиной лет. (...) Юрий Пашик, гражданин Белоруссии, который был принят на работу в июне 2014 года, обнаружил еще более серьезные недостатки, заявив, что в программе ПРООН наблюдается много конфликтов интересов. Пашик пришел к выводу, что 29 из 33 отчетов, подготовленных офисом проекта с июня 2010 года по июнь 2014 года, согласно проверке, "имели незначительную важность или были совершенно бесполезными". Подавляющее большинство контрактов было заключено с несколькими компаниями", - сообщается в публикации.

"Пашик сообщил Foreign Policy, что офис российского проекта ПРООН пригрозил задержать его оплату, если он не предоставит более благоприятный отчет о работе проекта. "Вы должны очень хорошо подумать о своих выводах", - сказал ему, как вспоминает Пашик, Геннадий Смага, сотрудник ПРООН. Смага, добавил он, сказал, что Олофинская и другие "недовольны вашей работой, и это может повлиять на оплату вашей работы". В 2015 году контракт Пашика не был возобновлен. Смага отрицает, что оказывал какое-либо давление (...). "Я не угрожал ему, - ответил Смага по электронной почте. - По моему мнению, заключение господина Пашика о проекте не было полностью объективным". "В проекте не было коррупции, - указал Смага. - Вся работы по проекту выполнялась в строгом соответствии с проектной документацией. Все вопросы, касающиеся рабочих планов и их принятия, решались коллективно на заседаниях рабочей группы и в координационном комитете и заносились в протокол".

"По словам Пашика, он был единственным внешним оценщиком, обладавшим опытом в этой области, свободным владением русским языком и готовностью пролистывать тысячи страниц контрактов, которые показали, что многое из того, чем занимается этот проект, малоценно для продвижения энергоэффективных стандартов и сокращения выбросов парниковых газов. В интервью по Skype Пашик сказал через переводчика, что (...) "на основании анализа проектных документов, схемы управленческого контроля, я могу сделать вывод, что коррупция там была".

"Пашик привел в пример дело российского бизнесмена Александра Наумова как особо показательное. По его словам, Наумов выполнял несколько функций, разрабатывал проекты, оценивал их жизнеспособность и отбирал консультантов и компании, которые получали контракты, в том числе компании, управляемые им самим и членами его семьи. "Он присутствовал на всех уровнях, - сказал Пашик. - Если мы сравним его со страной, он был парламентом, правительством и национальным банком". Наумов, инженер, который ранее работал в российском министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, входил в состав межведомственного координационного совета, который помогал консультировать ПРООН по проектам, которые стоит реализовывать. Его дочь Елена Наумова работала управляющим директором российской компании "Термэк", которая получила контракты на проведение четырех исследований, которые "были оценены как неактуальные или неудовлетворительные", согласно приложению Вонга и Захарова. Его сын, которого также звали Александр Наумов, работал главным инженером "Термэка". Например, в 2012 году компания "Термек" получила 95 тыс. долларов для проведения исследования энергопотребления систем вентиляции и кондиционирования воздуха, а эта тема "уже была исчерпывающе исследована", говорится в специальном приложении". Конфликты интересов были очевидны и в выборе компаний, которые проект нанимал для консультирования в период с 2010 по 2014 год, говорится в отчете Вонга и Захарова. Несколько из этих компаний были созданы Наумовым и возглавлялись его детьми для предоставления малозначительных отчетов. Наумов скончался в апреле 2015 года, сообщают чиновники ООН. Его дочь Елена и сын Александр не ответили на запросы по электронной почте, WhatsApp и Viber", - передает издание.

"Ершов и другие информаторы обратились к ключевым донорам, включая Соединенные Штаты, Канаду и Норвегию. Но эти правительства в значительной степени предоставили ПРООН возможность навести порядок в собственном доме. В январе канадские и норвежские власти сообщили одному из заявителей, что они удовлетворены тем, как ПРООН провела надлежащее расследование предполагаемой коррупции в программе", а американские власти "передали дело в главный надзорный орган ООН, Управление служб внутреннего надзора", которое "перекинуло это дело обратно следователям ПРООН", - сообщается в публикации.

"(...) Для Ершова и других реакция доноров является удручающим напоминанием о том, что искоренение коррупции является низким приоритетом. "Есть богатые страны, которые направляют огромные суммы денег на оказание этой поддержки" экологическим программам, говорит Пашик. "В итоге эти деньги исчезают, как вода в песке".