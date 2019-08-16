Восток Европы масштабно вооружается

"После крымского кризиса многие страны повысили свои военные расходы - из страха перед Россией", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

В конце прошлой недели посол США в Германии Ричард Гренелл назвал "по-настоящему оскорбительным" то, что американские налогоплательщики должны платить за размещение десятков тысяч американских солдат в ФРГ, хотя речь идет о безопасности немецких граждан. "На самом деле Греннел затронул более масштабную тему", отмечает автор статьи Ульрих Крёкель, а именно "тенденцию к новой гонке вооружений в Европе, стремительно набирающую обороты после аннексии Россией Крыма в 2014 году". "С тех пор на востоке континента повсеместно подскочили военные расходы, в большинстве случаев темп их роста выражается двузначными цифрами", - говорится в статье.

Одним из главных действующих лиц является здесь Польша. Страна выполняет обязательство членов НАТО по выделению на оборону 2% своего ВВП, в то время как Германия этого не делает. "В связи с этим президент США Дональд Трамп не упускает возможности обрушиться с критикой на берлинских "нахлебников" в политике безопасности. Из такого расклада извлекают пользу власти Варшавы, - отмечает издание. - В июне президент Анджей Дуда в очередной раз летал в Вашингтон, чтобы там агитировать за создание в Польше постоянной военной базы США. (...) Напрасно. Трамп скрепя сердце был вынужден отказать ему, так как основополагающий акт о взаимных отношениях между Россией и НАТО 1997 года запрещает размещать американские войска на востоке Европы".

В одном только 2015 году военный бюджет Польши вырос почти на 20% до примерно 10 млрд евро, а к 2030 году доля расходов на оборону в ВВП должна увеличиться до 2,5%, указывает издание.

Страх перед Россией чувствуется во всей восточной части Европы. "Эстония, Латвия и Литва, Болгария, Румыния и Венгрия представили долгосрочные программы развития вооружений в значительном объеме. Украина, несмотря на продолжительный экономический кризис, в последний раз увеличила свой оборонный бюджет даже на 21% до 4,5 млрд евро, заняв восьмое место в мире по темпу роста военных расходов", - подчеркивается в статье.

"Во времена, когда США и Россия прекратили действие договора РСМД, тенденции по увеличению оборонных бюджетов в Восточной Европе вызывают тревогу, - отмечает Frankfurter Rundschau в заключение. - Руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер не раз предупреждал о "высокой опасности военной конфронтации". Ведь вооружается, конечно, и Россия. После войны с Грузией в 2008 году Кремль начал, по словам московского военного эксперта Василия Кашина, "самую радикальную программу модернизации армии с конца XIX века".