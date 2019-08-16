Дикпики: почему так много мужчин рассылают фотографии своего пениса?

"Когда я получаю фото чьего-то пениса, я испытываю отвращение и удивление", - рассказывает Клементина. - Один раз это вызвало у меня неприятие, что я даже запустила телефон в другой конец комнаты".

"Самое удивительное, как установили ученые в ходе североамериканского научного исследования, заключается в том, что многие мужчины убеждены, что рассылка дикпиков (от англ. dickpick - дословно "фото пениса") подсознательно возбуждает получательниц фотографий, не дававших на это согласие. Если мы оставим в стороне обмен фотографиями по взаимному согласию во время эротических игр, то первое, что нужно помнить, это то, что нежелательная отправка фотографий такого рода во Франции запрещена законом", - пишет Le Figaro.

"Нежелательные дикпики могут быть отнесены к сфере сексуального насилия", - поясняет Флора Освальд (Университет Пенсильвании) и ее канадские коллеги-психологи из Университета Британской Колумбии и Политехнического университета Квантлена в недавнем исследовании, опубликованном в журнале The Journal of Sex Research.

"Исследователи проанализировали ответы 1087 мужчин, набранных среди студентов, в социальных сетях и через систему онлайн-опросов, чтобы попытаться понять, что служит основанием для такого рода агрессии. Половина респондентов призналась, что они уже отправляли фотографии члена без согласия получательниц! Оригинальность исследования заключается, главным образом, в том, чтобы попросить мужчин в возрасте от 16 до 75 лет (в среднем 30-33 года) ответить на вопросы анкеты и оценить их по признаку сексизма и нарциссизма. Неудивительно, что мужчины, которые посылают нежелательные дикпики, обладают более выраженными сексистскими и нарциссическими качествами, чем остальные", - указывает Le Figaro.

"Но самым поразительным является перечень мотивов агрессоров (каждому опрошенному можно было выбрать несколько вариантов ответа), - отмечает автор публикации. - Прежде всего, это вера в то, что так можно соблазнить женщину! - пишет автор статьи. - Одна треть респондентов сделала это "в надежде на то, что женщина захочет заняться сексом", а половина - "в надежде получить в ответ такую же фотографию". Каждый второй отправитель фотографий пениса делает это для того, чтобы "возбудить адресата" или "выразить свое сексуальное влечение к кому-то". Каждый пятый агрессор также считает, что "это нормальный способ флирта" или что "при отправке достаточного количества фотографий в конечном итоге кто-нибудь отреагирует положительно".

"Каждый четвертый делает это, потому что он "гордится внешним видом (своего) члена и хочет поделиться этим с другими" или потому, что "отправка фотографий своего члена возбуждает его самого". Каждый десятый делает это, потому что он "не уверен в том, как выглядит его пенис и надеется, что кто-нибудь положительно отреагирует и тем самым повысит (его) самооценку", - говорится в статье.

"Некоторым отправителям дикпиков (7%) "нравится идея разозлить кого-то, с кем они находятся в конфликте", или они "наслаждаются ощущением власти от того, что заставляют какую-то женщину смотреть на (свой) член без ее согласия", а 5% "не нравится феминизм, и отправка фотографий полового члена является способом наказания для тех женщин, которые пытаются отобрать власть у мужчин", - сообщает газета.

"(...) Что конкретно делать тем, кто получил фотографию такого рода? "Не стирать фотографию, сохранить ее и идти в полицейский участок", - советует адвокат Эммануэль Пьерра, автор книги "Секс и закон" (издательство La Musardine, 2019). Он напоминает, что во Франции это является незаконным. "Это может квалифицироваться тремя способами: как распространение сообщений порнографического характера, сексуальный эксгибиционизм и кибер-домогательство", - пояснил он Le Figaro.