Француз Филипп Дельпаль, проведший полгода в тюрьме в Москве, теперь переведен под домашний арест

"За четыре дня до запланированной встречи в Брегансоне (департамент Вар) между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным Мосгорсуд в четверг, 15 августа, принял решение, которое должно разрядить атмосферу переговоров между президентом Франции и кремлевским лидером", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Николя Рюиссо.

"После шести месяцев предварительного заключения Филипп Дельпаль, французский банкир, вовлеченный в дело Baring Vostok, одного из старейших и наиболее авторитетных инвестиционных фондов в России, добился от суда смягчения своего режима заключения. Вечером он переехал в квартиру в центре Москвы, специально купленную его женой для его пребывания под домашним арестом, однако он все еще остается под строгим надзором - по крайней мере, до 13 октября, срока, обозначенного судом в рамках этого дела о мошенничестве", - говорится в статье.

"Филиппа не оправдали. Он остается задержанным. Но дома все-таки лучше, чем в тюрьме", - сказала Сесиль Дельпаль при выходе из суда.

"Это прекрасный подарок, сделанный Франции как раз перед встречей на высшем уровне между Макроном и Путиным, даже если он не имеет к ней прямого отношения, - заявил помощник уполномоченного по правам предпринимателей при президенте России Александр Хуруджи, присутствовавший в суде. - В нашей судебной системе, превращенной в инструмент, это решение, конечно, было принято не судьей, а намного выше... Теперь это дело может быстро закончиться".

"Сейчас можно вздохнуть с облегчением. Мы верим в благоприятный исход этого судебного преследования. Этот первый шаг является важным сигналом накануне встречи в Брегансоне", - сказал по телефону Павел Шинский, генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты. Незадолго до слушания он опубликовал новое коммюнике в поддержку банкира, который является одним из столпов французского делового сообщества в Москве.

"(...) Скорее всего, эту западню подготовил бывший союзник фонда, скандальный банкир Артем Аветисян, который через своего партнера затеял эти судебные процессы, утверждая, что ему был нанесен ущерб, когда невозвращенный кредит, выданный банком "Восточный", которым он владел совместно с Baring Vostok, был погашен в счет стоимости акций другой компании. Артем Аветисян и его партнер утверждают, что эти акции стоили 600 тыс. рублей, а не 2,5 млрд, как оценивал Baring Vostok", - пишет Le Monde.

"Хотя во время пяти предыдущих слушаний судья систематически отклонял документы, переданные защитой, на этот раз он принял почти все. В частности, адвокаты сообщили, что, по крайней мере, три потенциальных инвестора готовы были купить акции, являющиеся предметов спора, более чем за 2,5 млрд рублей, и что банк "Восточный" даже надеялся получить за них 3,7 млрд. То есть далеко не те 600 тыс. рублей, которые упоминает Артем Аветисян", - указывает автор статьи.

"Эти цифры демонстрируют абсурдность данного иска. Когда в последние дни в прессе они были преданы гласности, это вызвало настоящее замешательство властей. Им будет все труднее покрывать тех, кто стоит за этим сведением счетов", - рассказал Le Monde один наблюдатель за этим делом.