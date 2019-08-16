Путин в Брегансоне: деликатная тема о правах человека

"19 августа Эммануэль Макрон встретится с Владимиром Путиным в форте Брегансон, летней резиденции президента Франции. Эта дата сильно резонирует в памяти российского лидера. 28 лет назад именно в этот день произошла попытка государственного переворота, спровоцировавшая серию событий, которые привели к распаду Советского Союза. Владимир Путин назвал это событие крупнейшей геополитической катастрофой XX века. И независимо от того, будут ли об этом упоминать два президента на своей встрече или нет, недавние события в России должны побудить Эммануэля Макрона поставить в центр переговоров вопросы о правах человека", - пишет Рейчел Денбер, директор отдела Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии, в газете Liberation.

"Несомненно, большую часть своего времени два лидера потратят на обсуждение вопросов, которые доминировали во франко-российской внешнеполитической повестке в последние годы: войны в Сирии и на Украине, а также напряженности вокруг Ирана", - говорится в статье.

"Однако в течение месяца российская столица являлась местом проведения мирных митингов, пусть и несанкционированных, в знак протеста против несправедливого недопуска нескольких оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму, запланированные на сентябрь. Власти отреагировали на них жестоким подавлением и демонстрацией силы. (...) Российские власти поспешно воспользовались очень строгим законодательством страны в отношении общественных собраний, чтобы начать расследование по уголовному делу за то, что они называют массовыми беспорядками - так цинично и ошибочно изображаются митинги", - отмечает автор публикации.

"Мишенью для другого уголовного дела оказался возглавляемый главным российским оппозиционером Алексеем Навальным "Фонд борьбы с коррупцией", который обвиняется в отмывании денег. (...) Еще одно уголовное расследование направлено на лишение родительских прав семейной пары, которая пришла на мирный митинг со своим годовалым ребенком", - указывает Денбер.

"Французский МИД дважды выступил со справедливым призывом к России соблюдать свои обязательства в области прав человека в качестве члена ОБСЕ и Совета Европы, осудив избыточное применение силы. Как и следовало ожидать, представитель российского МИДа выразила возмущение и привела сомнительное сравнение между митингами в Москве и движением "желтых жилетов", заявив, что "не Франции учить Россию реагировать на протесты". Эммануэль Макрон должен быть готов к тому, что Владимир Путин тоже может прибегнуть к такому аргументу. Однако ему не следует поддаваться принципу "сам дурак" - непродуктивной аргументации в споре, когда политики в ответ на критику практики в области прав человека в их стране указывают пальцем на нарушения прав человека в другой стране" (...), - считает представитель Human Rights Watch.

"(...) Я надеюсь на то, что Эммануэль Макрон усилит заявления своего Министерства иностранных дел. Москвичи, как и любые другие люди в мире, не должны подвергаться ударам полицейских, выплачивать штрафы или отправляться в тюрьму за мирное выражение своего мнения. Вполне возможно, что Владимир Путин сошлется на принцип "сам дурак" с тем, чтобы навести страх, уклониться от критики и отвлечь внимание. Эммануэлю Макрону следует с самого начала проявить твердость", - утверждает Денбер.