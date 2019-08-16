Ангел-хранитель рейса 178

"Спустя несколько минут после взлета у самолета отказали оба двигателя. Тем не менее, аварийная посадка лайнера Airbus вблизи Москвы не привела к катастрофе. Сработали ли пилоты "на отлично" - или им просто повезло?", - задается вопросом немецкий журнал Der Spiegel.

Пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину удалось посадить самолет с отказавшими в результате столкновения с птицами двигателями на кукурузное поле. "Лучше ситуация и не могла закончиться. Там, конечно, присутствовал ангел-хранитель, - сказал в интервью Der Spiegel Моритц Ренн, пилот Airbus авиакомпании Germanwings и член правления союза летчиков и бортинженеров гражданской авиации Cockpit. - Они сделали именно то, чему их учили".

"Полный отказ двигателей после столкновения с птицами напоминает о рейсе 1549 авиакомпании US Airways, - отмечает автор статьи Кристоф Зайдлер. - В январе 2009 года пилот Чесли "Салли" Салленбергер успешно посадил свой Airbus A320, оказавшийся в такой же ситуации, на воду реки Гудзон. Все 155 человек, находившиеся на борту, выжили".

"В обоих случаях пострадали двигатели одной модификации. В рамках процедуры допуска к эксплуатации двигатели специально тестируют на случай столкновения с птицами. При этом проводятся два разных теста: в одном случае турбины должны показать, что после того, как в них попадут несколько птиц весом 0,7-1,8 кг, они в течение как минимум 20 минут будут работать c 75-процентной мощностью. (...) Во втором случае тестируется попадание в работающий на полную мощность двигатель более крупной птицы весом 1,8-2,7 кг. Для допуска достаточно, чтобы двигатель не оторвался от самолета, не начался пожар и пилоты могли отключить двигатель", - говорится в статье.

"Годится ли пилот Юсупов на звание героя, которым американцы посчитали Чесли Салленбергера? "Российские коллеги надлежащим образом выполнили свою работу, но это не было мегазаслугой, как в случае с "Салли", - говорит пилот Airbus, пожелавший остаться анонимным. По его словам, экипажу "Уральских авиалиний", вероятно, просто повезло в том, что прямо за взлетной полосой аэропорта "Жуковский" находилось большое и свободное поле", - передает издание.

"Юсупов и Мурзин не выпустили шасси при аварийной посадке. (...) При выпущенных шасси автоматически активировались бы воздушные тормоза, и самолет быстрее бы остановился. С другой стороны, посадка с шасси повысила бы вероятность перекоса судна, в результате чего увеличился бы риск разрушения машины - и авария имела бы гораздо более серьезные последствия. Тем, что пожара не произошло, экипаж и пассажиры обязаны также относительно мягкому грунту кукурузного поля".

"Одновременный отказ двух двигателей - чисто статистически - происходит редко. Но самолет не может быть полностью защищенным от столкновения с птицами. Разработчики могут повысить устойчивость двигателей, а аэропорты могут предпринимать усилия для того, чтобы максимально эффективно прогонять потенциально опасных птиц". Например, с помощью хищных птиц, как в аэропорту Гамбурга. По словам сокольничего аэропорта, преследование хищной птицей на протяжении нескольких сотен метров отпугивает назойливых птиц намного эффективнее пиротехники, пишет Der Spiegel.