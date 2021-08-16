Китай и Россия готовятся принять правление "Талибана"* в Афганистане: китайские чиновники позируют с лидерами боевиков, а Кремль "не планирует" эвакуировать свое посольство

"Китай, Россия, Пакистан и Турция, похоже, намерены формально признать правление "Талибана"* в соседнем Афганистане после того, как исламистская террористическая организация захватила президентский дворец в Кабуле в воскресенье, а президент страны бежал в Таджикистан", - передает Daily Mail.

"Большинство мировых держав не спешат признать правление группировки боевиков, свергнутой силами коалиции под руководством США в 2001 году, и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что нельзя допустить, чтобы Афганистан снова стал "рассадником террора. Но Пекин и Исламабад могут выйти из этих рядов, чтобы наладить более тесные связи с вероятным новым правительством, при этом государственные СМИ Китая готовят свой народ принять вероятный сценарий, согласно которому правящая Коммунистическая партия, возможно, должна будет признать исламистскую группировку", - говорится в статье.

"В Китае в прошлом месяце государственные СМИ опубликовали серию фотографий, на которых министр иностранных дел Ван И стоит рядом с прибывшими в Тяньцзинь официальными представителями "Талибана"* (...). Между тем Кремль заявил, что планов эвакуации посольства России в Кабуле нет. Российские государственные СМИ сообщили, что суннитская исламистская группировка, сформированная после вывода советских войск из Афганистана, пообещала гарантировать безопасность ее дипломатического персонала, - пишет газета. - (...) А Иран, который давно опасался суннитского мусульманского "Талибана"*, предпринял меры для обеспечения безопасности своих дипломатов и сотрудников после того, как ранее предлагал помощь в прекращении кризиса во время переговоров в июле".

(...) "Даже если они не смогут контролировать всю страну, они все равно будут значительной силой, с которой нужно считаться", - заявил влиятельный в соцсетях китайский комментатор, знакомый с внешнеполитическим мышлением Китая и известный под ником Niutanqin.

В пятницу крупный государственный китайский таблоид Global Times опубликовал интервью с лидером афганской оппозиционной партии, который сказал, что "переходное правительство должно включать "Талибан"*".

"Импульс движения "Талибан"* по мере вывода войск США неудобен для Китая, который назвал религиозный экстремизм дестабилизирующей силой в своем западном регионе Синьцзян и давно обеспокоен тем, что территория, контролируемая "Талибаном"*, будет использована для укрытия сепаратистских сил. Но Китай также придерживается политики невмешательства во внутренние дела других стран. Он также резко усилил безопасность в Синьцзяне, укрепив границы и поместив, по оценкам экспертов ООН и правозащитных групп, не менее миллиона этнических уйгуров и других мусульман в центры содержания под стражей (...) с целью искоренения исламистского экстремизма и сепаратизма".

"Встреча в прошлом месяце в городе Тяньцзинь на севере Китая последовала за аналогичным визитом делегации "Талибана"* в 2019 году, но сейчас группировка стала намного более могущественной, и Ван выразил надежду, что Афганистан может проводить "умеренную исламистскую политику". Имея дело с "Талибаном"*, все более могущественный Китай может использовать в качестве рычага влияния тот факт, что, в отличие от России или США, он никогда с ними не воевал. Когда "Талибан"* в последний раз находился у власти в период с 1996 по 2001 год, Китай уже приостановил отношения с Афганистаном, отозвав своих дипломатов в 1993 году после начала гражданской войны".

"Так проявляется наша прагматичность. То, как вы хотите управлять своей страной - это в значительной степени ваше личное дело, просто это не должно влиять на Китай", - отметил Линь Минванг, эксперт по Южной Азии из Шанхайского университета Фудань.

"Когда такая крупная азиатская держава, как Китай, демонстрирует, что признает политическую легитимность "Талибана"*, так открыто встречаясь с ними, это приносит "Талибану"* большую дипломатическую победу", - сказал Линь.

"Государственные СМИ опубликовали на этой неделе как минимум две аналитические статьи, в которых подчеркивается, что Афганистан становился "кладбищем для империй". Китай предостерегают от увязания с "большой игре", подкрепляя месседж о том, что Китай не имеет намерений вводить войска в Афганистан и не питает иллюзий, что он может заполнить вакуум власти, оставленный Соединенными Штатами, - говорится в статье. - После встречи с Ваном "Талибан"* заявил, что надеется, что Китай сможет сыграть более значительную экономическую роль. "Это показывает, что Китай мог предложить обещания экономической помощи и инвестиций послевоенному Афганистану в качестве пряника, чтобы побудить обе стороны прекратить боевые действия и достичь политического урегулирования", - отметил Чжан Ли, профессор южноазиатских исследований в Сычуаньском университете.

"Приоритет номер один для Китая - прекращение боевых действий, поскольку хаос порождает религиозный экстремизм и терроризм", - сказал Чжан.

"Замир Кабулов, спецпредставитель президента РФ по Афганистану, сообщил агентству "Интерфакс", что российский посол и сотрудники посольства "спокойно выполняют свои обязанности". Москва вместе с другими странами работает над проведением экстренного заседания Совета Безопасности ООН по Афганистану. Россия - один из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, наряду с США, Великобританией, Францией и Китаем", - передает газета.

"Пакистан, который обвиняется в укрывательстве боевиков "Талибана"*, также может поддержать группировку после того, как Имран Хан отказался осудить их недавние зверства. Эта поддержка может ухудшить отношения Пакистана с Индией, которую "Талибан"* уже предупредил, чтобы она не участвовала в каких-либо военных действиях в Афганистане. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна будет работать для стабильности в Афганистане вместе с Пакистаном, чтобы остановить растущую волну миграции на фоне наступления "Талибана"* по всей стране".

(...) Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что (..) Великобритания полна решимости работать с союзниками, чтобы не допустить, чтобы Афганистан вновь стал "рассадником террора". Однако он столкнулся с негативной реакцией со стороны депутатов-тори, (...) которые заявили, что Запад унижен повстанцами, вооруженными лишь базовым оружием. Ожидается, что члены парламента выразят свой гнев и разочарование, когда они вернутся в Вестминстер в среду на экстренный созыв парламента для обсуждения кризиса.

"Считаю важным, что Запад должен работать коллективно, чтобы перейти к новому правительству - будь то "Талибан"* или кто-то еще, что никто не хочет, чтобы Афганистан снова стал рассадником террора, и мы не думаем, что это в интересах народа Афганистана, чтобы страна вернулась к своему статусу до 2001 года", - сказал он.

"Великобритания будет работать с партнерами по безопасности в ООН, в НАТО, чтобы донести это послание. Мы не хотим, чтобы кто-либо на двусторонней основе признавал "Талибан"*. Мы хотим единой позиции среди всех единомышленников, насколько это возможно, чтобы мы делали все возможное, чтобы не допустить, чтобы Афганистан снова превратился в рассадник террора". (...)

* - организация, деятельность которой запрещена на территории РФ