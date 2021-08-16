В 2025 году откажутся от стационарной телефонной связи

"В Великобритании объявили об отказе от традиционного стационарного телефона: с 2025 года всем домам и предприятиям потребуется нужен интернет, чтобы совершать звонки (...). Это означает, что миллионы клиентов впервые будут вынуждены перейти в онлайн или полагаться на мобильный телефон", - передает Daily Mail.

"Тем, у кого нет интернета, может потребоваться визит инженера, чтобы наладить его, а тем, у кого есть старые модели телефонов, может потребоваться купить новый аппарат", - отмечает газета.

"Инсайдеры отрасли сравнили этот переход с переходом на цифровое телевидение в 2012 году, когда вещательные компании прекратили передавать традиционные аналоговые сигналы на домашние антенны, расположенные на крыше или в помещении. Но хотя это изменение было инициировано правительством, переход на "цифровую" телефонную связь происходит из-за давления телекоммуникационной отрасли".

"Это изменение также повлияет на другие услуги, которые зависят от существующей телефонной сети, такие как системы сигнализации, телефоны в лифтах, платежные терминалы и красные телефонные будки. Телекоммуникационные гиганты намерены завершить переход к 2025 году", - подчеркивается в статье.

"Но эксперты выразили обеспокоенность тем, что миллионы пожилых и уязвимых семей, которые не подключены к интернету, не пользуются мобильными телефонами или живут в сельской местности в условиях плохой связи, рискуют тем, что останутся за бортом. В настоящий момент в Великобритании, по данным Ofcom, доступа к интернету лишены около 6% домохозяйств - примерно 1,5 млн домов. Многие могут использовать интернет только на своем мобильном телефоне через беспроводные сервисы, в то время как около полумиллиона семей не имеют мобильных телефонов", - сообщается в публикации.

Кэролайн Абрахамс, директор компании Age UK, заявила: "Учитывая, что около половины пожилых людей старше 75 лет, нет онлайн, это может стать особой проблемой для наших пожилых граждан. Учитывая угрозу мошенничества, операторы связи также должны принять меры для предотвращения того, чтобы кто-либо, кто находится в особо уязвимом положении, стал жертвой цифрового мошенничества".

"На фоне опасений, что отключение электроэнергии или интернета может оставить домохозяйства в затруднительном положении, Ofcom подчеркнул, что операторы связи обязаны обеспечить всем домохозяйствам доступ к службам экстренной помощи. Это означает, что фирмам может потребоваться предоставить клиентам бесплатный мобильный телефон или аккумуляторы. Насколько известно, около 2 млн клиентов уже переключились на услуги телефонной связи через интернет", - сообщает издание. (...)