Видеоигры могут помочь вам сбросить вес

"Видеоигры часто считают ленивым занятием, но, как демонстрирует новое исследование, в действительности видеоигры могут помочь вам похудеть", - пишет Daily Mail: исследование показало, что за 2-часовую сессию мужчины-геймеры могут сжечь колоссальные 420 калорий, а женщины - до 472 калорий, что эквивалентно 1000 приседаний.

"Мы все знаем, что конкуренция увеличивает нашу частоту сердечных сокращений, и большинство из нас сталкивались с тем, как нас прошибает пот, когда мы стремимся забить в последнюю минуту гол в FIFA или в сложном месте в Warzone", - говорит Том Фейри, генеральный директор и основатель компании Stakester, которая провела исследование. - Неудивительно, что это сжигает калории, но мы удивлены, увидев, сколько калорий сжигается за 2-часовую сессию: это определенно больше, чем при выполнении 1000 приседаний!"

(...) "В ходе исследования его авторы использовали смарт-устройства для измерения частоты пульса и калорий, сожженных 50 игроками, пока они играли в FIFA и Warzone в течение 2 часов и пока он выполняли приседания. Результаты показали, что во время эксперимента мужчины-геймеры сжигали в среднем 210 калорий в час. Между тем, женщины-геймеры сжигали около 236 калорий в час, играя онлайн. То есть, как предполагает исследование, потребуется около 57 минут, чтобы сжечь калории от съеденного батончика Mars (230 калорий), 1 час и 4 минуты, чтобы отработать Big Mac (257 калорий), и 50 минут, чтобы сжечь средний кусок пиццы "Маргарита" (200 калорий)", - говорится в статье.

"Уже не в первый раз исследования показывают, что в действительности видеоигры могут быть полезны для здоровья. В прошлом году команда из Квинслендского технологического университета обнаружила, что у игроков в видеоигры на 21% больше шансов иметь более здоровую массу тела, чем у среднестатистического человека. Опрос также показал, что игроки, отдающие предпочтение играм, связанным со спортом, курят и пьют меньше, чем остальные, и благодаря определенным видеоиграм значительно более активны".

"Квинслендский технологический университет (QUT) провел исследование, опросив 1400 игроков из 65 стран, что, по словам ученых, является первым исследованием по изучению статуса ИМТ (индекса массы тела) в глобальной выборке людей, играющих в видеоигры, связанные со спортом".

"Полученные результаты бросают вызов стереотипу о страдающем ужасным ожирением геймере", - заявил исследователь Майкл Троттер, указав, что (...) часто возникают опасения по поводу малоподвижного образа жизни и вследствие этого плохого здоровья.

"Исследование показало некоторые интересные и неоднозначные результаты", - подчеркнул он. (...)