Израиль осуждает вступление в силу "антисемитского" закона в Польше

(...) "Варшава открыла новый фронт на международной арене, обнародовав в субботу, 14 августа, закон о реституции имущества, захваченного в результате послевоенной национализации. Этот документ стал предметом широкого консенсуса польского политического класса и получил одобрение президента Польши Анджея Дуды после его принятия 11 августа польским парламентом, однако был решительно осужден американской и израильской дипломатией. "Принятый с грубым правовым нарушением" закон ограничивает 30 годами максимальный срок для обжалования административного решения, тем самым он нацелен на окончательное урегулирование вопроса о "реприватизации" имущества, национализированного после 1989 года", - пишет корреспондент Le Monde в Иерусалиме Луи Имбер.

(...) "Польша не смогла принять закон, регулирующий реституцию разграбленного имущества, поэтому этот процесс привел к выселению тысяч жителей из своих домов, иногда в сомнительных условиях. Закон замораживает текущие судебные разбирательства и предотвращает введение новых средств правовой защиты со стороны потомков или правопреемников лиц, лишившихся собственности по вине коммунистического режима. Хотя лишь от 15% до 20% случаев касаются потомков жертв Холокоста, принятие этого закона было воспринято во всем мире в основном именно сквозь эту призму", - указывает автор статьи.

"Помимо резких слов главы американской дипломатии Энтони Блинкена, выразившего сожаление по поводу негативного воздействия на "выживших после Холокоста и их семьи", самая резкая критика поступила из Израиля, что иллюстрирует одно из самых быстрых и резких ухудшений отношений между Варшавой и Тель-Авивом", - говорится в статье.

(...) "Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид осудил "аморальный и антисемитский" закон и отозвал главу посольства в Варшаве. Он также сказал, что новый посол в Польше, который должен был вскоре вступить в должность, пока останется в Израиле. Тем временем польский посол получил приглашение продлить отпуск в своей стране. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил в социальных сетях, осудив решения, которые "разжигают ненависть к Польше и полякам!" в Израиле", - передает Le Monde.

"Лапид, как сын пережившего Холокост, посетовал, что Польша превращается в "антидемократическую и антилиберальную страну, которая не имеет почтения к величайшей трагедии в истории человечества".

(...) "В январе 2020 года президент Польши Анджей Дуда отказался от поездки в Иерусалим на Всемирный форум памяти Холокоста, сочтя, что его российский коллега Владимир Путин использовал эту платформу, предложенную Израилем, чтобы представить просоветский и враждебный для Польши пересмотр истории Второй мировой войны", - резюмирует издание.