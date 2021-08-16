Через 20 лет после падения талибы* без боя отвоевывают Кабул

(...) "В воскресенье, 15 августа, Кабул попал в руки талибов* почти через 20 лет после того, как их изгнали американцы, которые хотели наказать их за укрывательство "Аль-Каиды"*. В конце дня флаг исламистов еще не развевался на президентском дворце напротив внушительной бывшей штаб-квартиры ЦРУ, но несколько командиров повстанцев уже позировали, сидя в кресле президента Афганистана Ашрафа Гани. который утром сбежал за границу, оставив только сообщение в Facebook: "Талибан"* победил". Вечером официальный представитель политического офиса движения "Талибан"*, базирующегося в Дохе, в Катаре, Мохаммад Наим заявил, что "война в Афганистане окончена", - пишет журналист Le Monde Жак Фоллору.

"Несколькими часами ранее, когда талибы взяли под свой контроль столицу на земле, в небо поднялись вертолеты, чтобы в срочном порядке эвакуировать западные посольства и перебросить их персонал в аэропорт Кабула. Их российские, пакистанские или китайские коллеги выказали меньше страха, оставшись и запершись в своих канцеляриях", - говорится в статье

(...) "Несколько раздающихся в городе очередей из автоматического оружия усилили панику, которая привела к чудовищным пробкам на дорогах. Во многих умах возник образ Сайгона во Вьетнаме, когда американцам в 1975 году в результате провальной войны пришлось эвакуировать своих граждан. Однако исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал в воскресенье сообщил, что в Дохе, в Катаре, ведутся переговоры о "мирной передаче власти", - указывает автор статьи.

"Столица с населением 6 млн человек спаслась от тяжелых боев, от которых пострадали другие города. Вопреки всем ожиданиям, она сдалась с легкостью, которая приоткрывает завесу над характером режима, который Вашингтон в течение 20 лет держал в вытянутой руке. Достаточно было американским войскам в период с мая по июль уйти из страны, чтобы она рухнула, как спелый плод", - отмечает Фоллору.

(...) "Теперь афганское население и международное сообщество задаются вопросом о будущем страны, возглавляемой движением, которое, в первую очередь, называет себя религиозным, хотя после своего молниеносного поражения в 2001 году оно также приобрело серьезную политическую культуру", - пишет Le Monde.

(...) "Сельские талибы, пришедшие к власти в 1996 году, вряд ли похожи на нынешних, объединенных и принятых в крупных региональных столицах. Алекс Стрик ван Линсхотен, который перевел на английский автобиографию муллы Абдула Салама Заифа, бывшего посла режима в Пакистане, "Моя жизнь с Талибаном"*, объяснял Le Monde в 2009 году, что эти религиозные студенты, ставшие солдатами, изменились уже после 2001 года: "Они утратили религиозную чистоту. Точно так же, по его словам, изгнание и даже смерть бывших лидеров "Талибана"*, приход молодых людей, привлеченных денежным содержанием, истощение некоторых пакистанских сетей, проходящих через медресе (религиозные школы), изменили идентичность движения".

(...) "В сентябре 2015 года талибы* захватили город Кундуз на 15 дней, затем их вытеснили правительственные войска. Тогда на вопрос Le Monde Жиль Дорронсоро, профессор политологии и специалист по Афганистану Парижского университета I, ответил, что "если бы не американцы, Кундуз не был бы возвращен, и мы могли бы стать свидетелями эффекта домино, как когда они в 1994 году брали город за городом".

(...) "По мнению Майкла Семпла, бывшего британского дипломата и профессора Королевского университета Белфаста, Кундуз "поднял исламский эмират Афганистан из пепла, хотя целью оставалась власть в Кабуле".

"Другим ключевым моментом в возвращении талибов*, несомненно, является Дохинский процесс, который начался двумя годами ранее и позволил им подписать мирное соглашение в Катаре 29 февраля 2020 года только с американцами. Талибы* взяли дело в свои руки и больше не отпускали его. Соединенные Штаты Дональда Трампа, озабоченные только тем, чтобы положить конец самому старому конфликту в своей истории, нарушили табу: вступили в прямой диалог с повстанцами "Талибана"*, что лишило правительство Кабула всякого доверия для будущих переговоров", - комментирует журналист.

(...) "Уход Соединенных Штатов, перенесенный на 31 августа, но начавшийся уже 3 июля, устранил последнее военное препятствие, с которым столкнулся "Талибан"*. Процесс национального примирения оказался фарсом. И тысячи освобожденных боевиков пополнили его ряды при последнем наступлении", - указывает издание.

(...) "Талибы* 2021 года посетили все мировые столицы, - резюмирует один западный дипломат, связанный с Дохским процессом, - их торжественно приняли Китай, Россия, Иран и Пакистан, которые хотели ослабить Вашингтон, они стали мастерами в искусстве общения, в социальных сетях и в тактике и не беспокоятся о признании со стороны Запада, поскольку у них есть признание ООН".

(...) "Несмотря на обнадеживающий официальный дискурс, талибы не отказались от своих старых приемов. Талибы верят лишь в верховную власть Бога и не намерены отказываться от своей строгой практики ислама. Они утверждают, что девочки могут ходить в школу только до 12 лет. Женщины должны бросить свою работу, во многих местах и в завоеванных районах была запрещена музыка, зафиксированы случаи похищения девочек-подростков для принудительного брака", - говорится в публикации.

"Наконец, наибольшую тревогу для будущего, несомненно вызывает их близость к "Аль-Каиде"*. Амрулла Салех, который до воскресенья был первым вице-президентом, объяснил Le Monde в конце мая, что "Аль-Каида"* и "Талибан"* рассматривают этот конфликт не как простое восстание, а как борьбу между радикальными сторонниками политического ислама, с одной стороны, изападной цивилизацией и ее союзниками, с другой стороны. Для них это крах мифа о военном превосходстве Запада, а также крах его риторики, ценностей и авторитета".

Известный пакистанский эксперт по движению "Талибан"* Ахмед Рашид даже думает, что сейчас их связи с "Аль-Каидой"* более тесные, чем в 2001 году, хотя это движение остается исламо-националистическим и лишено глобального джихадистского призвания. На данный момент, считает он, "они попросят своих братьев из "Аль-Каиды"* на какое-то время вести себя сдержанно, однако возвращение "Талибана"* затронет весь регион".

* - организация, деятельность которой запрещена на территории РФ