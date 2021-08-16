Заклейменные, осужденные, изгнанные - российское руководство запустило волну репрессий нового масштаба

"В преддверии выборов в Госдуму в российских СМИ, обществе и политике все больше исчезает свобода. Кремль натягивает поводья. В настоящее время ему не стоит опасаться сопротивления со стороны населения", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Уже несколько месяцев Россию охватывает волна репрессий, которая переворачивает с ног на голову, разрушает и опустошает все, что пытается избежать прямого контроля со стороны Кремля и его разветвленной армии. Последние оставшиеся независимые СМИ - все из которых являются интернет-изданиями - стали после неправительственных организаций новым объектом особого внимания, так же, как адвокаты, активисты и оппозиционные политики. В отношении них ведутся абсурдные судебные процессы. Их клеймят, осуждают, отправляют в изгнание. Даже частные внешкольные образовательные проекты и университеты, в которых все еще остался свободный дух, прижимают к ногтю путем поправок к законам и кадровых перестановок", - указывает журналист Маркус Акерет.

"Приближаются выборы в Госдуму, и кремлевской партии "Единая Россия", судя по опросам, приходится ожидать низких результатов. Но на кону стоит нечто большее: события в Белоруссии и возвращение оппозиционного политика Алексея Навального в январе после пережитого отравления формируют более широкий горизонт для быстрого, резкого ужесточения подхода ко всему, что может угрожать правлению клептократической элиты. Аппарат безопасности приобретает все большее влияние", - говорится в статье.

"Угроза якобы исходит извне - от злонамеренного Запада, который хочет подорвать культуру, историю, политику, общественные ценности и экономическую мощь России. Всего через тридцать лет после августовского путча и последующего окончательного краха Советского Союза сметаются последние достижения либеральных преобразований 1991 года. Это усиливает напряженность в обществе. Таким образом, все более авторитарный режим попадает в нисходящую спираль, в которой ему приходится все больше и больше усиливать давление".

"В России внезапно появилось множество "иностранных агентов" разного рода: неправительственные организации, СМИ, отдельные люди. (...) При этом до декабря прошлого года еще не было ни одного человека, которого наделили бы этим унизительным ярлыком, - отмечает NZZ. - Лишь несколько СМИ были дискредитированы как "иностранные агенты". (...) С весны этого года издания признаются таковыми все чаще, их связывают с "нежелательными организациями", вынуждают закрываться или блокируют в интернете".

"Медиаландшафт становится пустынным не только для потребителей, но и для журналистов: за несколько недель десятки из них стали безработными. Количество рабочих мест для журналистов за пределами государственной пропаганды и пресмыкательства и, соответственно, возможности для публикации неудобных расследований все больше сокращаются. Каждый журналист и каждое оставшееся СМИ задается вопросом, кто же может стать следующим", - пишет Акерет.

"Беспомощность пострадавших объясняется и непрозрачностью судебных процессов. Нет ни предварительного расследования, ни обвинительного заключения, ни суда. Приговор выносится за закрытыми дверями. В качестве доносчиков выступают сомнительные личности, находящиеся под влиянием государства. Бороться с такими вещами законными средствами практически безнадежно. В России никогда не было независимой судебной системы. Однако последние судебные разбирательства в отношении Навального и его соратников показывают, что режим больше не прилагает ни малейших усилий для сокрытия произвола правосудия", - указывает издание.

"Это особенно подло по отношению к тем, кого связывают с "нежелательными организациями", хотя такие связи существуют только в воображении чиновников. Продолжение работы поставило бы под угрозу безопасность всех участников - по этой причине, например, прекратила свою деятельность "Команда 29", петербургская группа юристов, журналистов и правозащитников. (...) У тех, кто оказался под давлением государства, репрессии против адвокатов отнимают последнюю надежду".

"Через неделю исполнится год со дня отравления Навального, которое, скорее всего, было делом рук "эскадрона смерти" спецслужб. Поскольку оппозиционного политика не устроила роль изгнанника, режим нанес ответный удар, отправив его в колонию и уничтожив "штабы* Навального", самую боеспособную оппозиционную сеть во всей стране. Они и Фонд борьбы с коррупцией*/**, который из-за своих зачастую сенсационных исследований стал занозой в боку коррумпированных кругов власти, были включены в реестр "экстремистских и террористических организаций", - говорится в статье.

"Режим считает, что он должен пускать в ход все средства, чтобы заклеймить Навального и его соратников как преступников. Активисты, например, участницы группы Pussy Riot, тоже попали под колеса репрессий. После произвольных, неоднократных двухнедельных арестов в течение очень короткого времени, несколько из них покинули страну. Даже оппозиционные политики, не склонные к радикализму, стали слишком опасны для Кремля. Московский политик Юлия Галямина после политически мотивированного судебного процесса получила судимость и больше не имеет права баллотироваться. Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, после того, как в отношении его тети было возбуждено уголовное дело, а в его доме прошел обыск, в целях предосторожности покинул страну".

"Другим оппозиционерам и активистам повезло меньше, и они оказались в заключении. Даже официально терпимая оппозиция, заседающая в парламенте, не может быть уверена: один из главных кандидатов Коммунистической партии, директор подмосковного Совхоза имени Ленина, выдвигавший свою кандидатуру на пост президента в 2018 году, Павел Грудинин был снова снят избирательной комиссией с предвыборной гонки. (...) Из всех официальных оппозиционных партий именно коммунисты имели бы больше всего шансов получить голоса демократически настроенных граждан", - отмечает издание.

"Общество апатично как никогда, - подчеркивает NZZ. - Жестокая реакция сил безопасности на уличные протесты в январе и феврале, переполненный спецприемник "Сахарово" под Москвой, ставший символичным, и выслеживание участников протестов спустя дни и недели, осуществляемое благодаря видеонаблюдению, не прошли бесследно. Многочисленные сотрудники государственных предприятий потеряли работу".

"Недовольство велико и среди тех, кто не хочет иметь ничего общего с Навальным и любой оппозицией. Но пропаганда государственных СМИ в сочетании с плохими воспоминаниями о временах потрясений и ощущением того, что на устрашающее государство все равно не повлиять, заставляет общество молча терпеть сложившуюся ситуацию".

"Для большинства людей "иностранные агенты" и разрушенные судьбы активистов - это часть другой, далекой реальности. Однако отношение к ним отражает принципиальное, бесчеловечное отношение государства и его представителей к гражданам. Послание последних месяцев таково: произвол может коснуться каждого, если он окажется не в том месте и не в то время", - заключает Neue Zürcher Zeitung.

*организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации

** - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента