Не совсем война, но и не настоящий мир - как может развиваться ситуация в сфере безопасности в ближайшие годы

"Силовая политика переживает ренессанс. Приведет ли это к новым вооруженным конфликтам? Возможна ли еще разрядка? Что значит конкуренция между США и Китаем?", - задается вопросами швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung, представляя анализ трех возможных вариантов развития ситуации с точки зрения Швейцарии.

"В проекте своего доклада о политике безопасности за 2021 год Федеральный совет Швейцарии не говорит ни о войне, ни о мире: "Возникновение прямой военной угрозы от наземного нападения на Швейцарию маловероятно в краткосрочной и среднесрочной перспективе", - пишет правительство страны в своем анализе ситуации, который на данный момент находится в процессе утверждения", - передает издание.

"(...) Мир стал более опасным. Различные взаимосвязанные тенденции ускоряют глубокие изменения - от глобального потепления до цифровизации и ренессанса силовой политики. Теодор Винклер, духовный отец Дома мира в Женеве, в своей последней работе "О переменах" исследовал взаимозависимость различных групп вопросов. Его вывод: сегодня государственные границы едва ли защищают от угроз будущего".

"Это не в последнюю очередь относится к последствиям усиливающегося соперничества между крупными державами. Риск возникновения вооруженных конфликтов на европейской периферии растет. Но поскольку их максимально долго ведут ниже порога войны, с помощью кибератак, кампаний по дезинформации или целенаправленных атак на критиков режимов за рубежом, они не ограничиваются четко определенными государствами или пространствами, а затрагивают весь континент", - указывает NZZ.

"Доклад о политике безопасности за 2021 год также приходит к этому выводу - и несколько однобоко фокусируется на противостоянии Запада с Россией: "В случае эскалации кризиса в Европе Россия может использовать военные средства для создания фактов на восточной границе НАТО. Установление прежнего статус-кво будет возможно только при дальнейшей эскалации конфликта". Такая конфронтация стала бы для Европы серьезным вызовом и могла бы привести к политической, экономической и социальной нестабильности, пишет далее Федеральный совет".

"Авторы исследования Фонда Фридриха Эберта (FES) под названием "Восстановление европейской безопасности" (...) признают необходимость срочных действий: "В Европе уже идут войны с участием крупных держав, а также есть очаги напряженности, способные перерасти в конфликт с применением насилия". Для новой системы безопасности необходимо сотрудничество вместо конфронтации, говорится в исследовании".

"Ведь в последние годы система коллективной безопасности разрушилась, - отмечает издание. - Авторы исследования FES говорят прямо: "Вряд ли можно говорить о каком-либо содержательном диалоге, но можно услышать много воинственной риторики: межгосударственные отношения буквально отравлены". В своем докладе о политике безопасности за 2021 год Федеральный совет также констатирует, что дееспособность международных организаций по безопасности, таких как ООН и ОБСЕ, снижается".

"В частности, каналы, которые со времен холодной войны обеспечивали общение между Западом и Россией, в настоящее время заблокированы. Первый сценарий, эскалация, предполагает, что развитие событий последних лет останется неизменным - и начинается там, где конфронтация впервые стала очевидной: на Кавказе, с демонстрации силы Россией, которая была направлена и против Запада".

1. Эскалация

"В ночь на 8 августа 2008 года 150 российских танков двинулись через Рокский тоннель в сторону Грузии, - напоминает NZZ. - Они выстроились в линию один за другим - что фактически является тактической ошибкой: при таком скоплении механизированных войск на узкой местности атаку можно было бы остановить с относительно небольшими усилиями".

"Но реального сопротивления со стороны Грузии ожидать не приходилось. Помощи со стороны НАТО также не поступило. О том, что спровоцировало войну, споры ведутся по сей день. Свою роль в эскалации сыграла политика тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили, направленная на то, чтобы бросить вызов России. С позиций сегодняшнего дня представляется, что США использовали ориентированного на Запад Саакашвили в качестве манекена для краш-теста против России", - говорится в статье.

"Но сигнал военных действий России был предельно ясен: никто не смеет вставать на пути российской армии. По сей день часть Грузии остается под контролем России. Владимир Путин, занимавший тогда должность премьер-министра, ясно дал понять, что бывшие советские республики, "ближнее зарубежье" в российском прочтении, входят в сферу влияния Москвы".

"Летняя война на Кавказе в 2008 году стала поворотным моментом в геополитике. "Новый мировой порядок", провозглашенный президентом США Джорджем Бушем в 1991 году, уже начал разрушаться. Система доминирования Запада с США в качестве единственной сверхдержавы в последние годы сменилась расстановкой из соперничающих крупных и региональных держав с меняющимися альянсами", - отмечает NZZ.

"После оккупации Крыма и российского вторжения на Донбасс в 2014 году США и часть НАТО переключили свое внимание на Россию. Поэтому внимание Запада сосредоточено на продолжающемся конфликте на востоке Украины и ежедневном противостоянии в странах Прибалтики. О напряженности вокруг Средиземноморья часто забывают. Но она особенно опасна для единства Запада. Турция и Россия, будучи соперниками, заключают договоренности на территории от Сирии до Ливии".

"Если споры от Прибалтики до Северной Африки будут и дальше управляться соперничающими крупными державами, вполне вероятно возникновение неконтролируемых угроз. Поскольку каналы коллективной безопасности заблокированы, наиболее опасным развитием ситуации является расширение или даже слияние локальных конфликтов", - говорится в статье.

"Даже при консервативном подходе следует исходить из того, что соседние со Швейцарией страны могут быть вовлечены в конфронтацию между соперничающими крупными державами как минимум на двух аренах одновременно. Эскалация на востоке и юге Европы поставит Запад перед выбором. Европа в военном смысле может оказаться на грани своих сил", - говорится в статье.

"Российская агрессия против стран Прибалтики, вероятно, не вызовет прямых военных действий, она будет вестись на уровне ниже порога войны. Ядерный потенциал Запада и России, вероятно, продолжит выполнять функцию сдерживания. Тем не менее, обе стороны могут развернуть крупный военный контингент. В таком случае Германии, вероятно, пришлось бы направить все имеющиеся силы бундесвера".

"В то же время может измениться баланс сил на юге. Наиболее опасным развитием событий является прямая военная конфронтация между Францией и Турцией, раскол в НАТО и напряженность между соседними со Швейцарией странами. Этот сценарий является возможным обоснованием для модернизации классических систем вооружения армии", - пишет NZZ.

2. Новая биполярность

"Вполне возможно, что сдвиги в глобальном балансе сил могут отодвинуть классические конфликты в Восточной и Южной Европе на второй план. Китай хочет стать второй сверхдержавой наряду с США к середине XXI века - в экономическом, военном и геополитическом плане. Следствием этого станет новая биполярность".

"Федеральная разведывательная служба уже давно предупреждает, что китайско-американская конфронтация может создать два нормативных пространства: западную, ориентированную на свободу зону и авторитарную сферу влияния во главе с Пекином. Европейские государства, включая Швейцарию, могут оказаться перед выбором того или иного пространства".

"Дискуссии о технологических стандартах для технологии 5G или китайских инвестициях в контексте нового Шелкового пути уже сейчас приводят к различным позициям внутри ЕС", - указывает издание.

"Вооруженные силы США готовятся к вооруженному конфликту из-за Тайваня. ВМС и морская пехота, в частности, уже делают особый упор на Тихий океан. Армия, американские сухопутные силы, остается ответственной за Европу. В начале лета в ходе учений Defender Europe 21 она доказала, что может быстро перебрасывать войска из США в Европу и передислоцировать их".

"Однако США больше не смогут вести две войны одновременно. Это еще одна причина, по которой они заинтересованы в успокоении ситуации в Европе. Поэтому одно из прочтений саммита между российским и американским президентами, который прошел в Женеве в середине июня, заключается в том, что Вашингтон пытается протянуть руку Москве. Россию нужно вывести из объятий Китая".

"Но это, скорее всего, так и останется тщетным, поскольку слишком мало внимания уделяется стратегической подстраховке Москвы. Этим летом российская и китайская армии проводят совместные военные учения. Россия также впервые использует китайские системы вооружений. Статья в газете "Коммерсантъ" связывает это с желанием Пекина и Москвы дать понять США, что партнерство двух держав серьезно и включает в себя и военную составляющую".

"Но возможна и другая эскалация, - продолжает NZZ. - Москва и Анкара могут использовать новую ситуацию для продвижения своих интересов, поскольку Вашингтон сосредоточен на других областях".

"В любом случае, США потребуют, чтобы в Европе не создавался военный вакуум. Текущее требование об инвестициях в оборону, скорее всего, даже усилится. Швейцария не сможет продолжать игнорировать его. Франция уже давно определила ее как потенциального "безбилетника". Париж с 1990-х годов указывает на то, что Швейцария должна внести свой вклад в европейскую безопасность. На этом фоне участие Швейцарии в программе закупки истребителей F-35 следует рассматривать и с политической точки зрения. Вместе с другими европейскими государствами, такими как Норвегия или Италия, она сможет защищать себя самостоятельно и в то же время, благодаря новейшим технологиям, стать частью глобальной системы".

3. Деэскалация

"Третий сценарий предполагает систему безопасности, основанную на сотрудничестве и диалоге. Это не означает возвращение к ситуации 1990-х годов, а означает создание новой, многосторонней системы безопасности - возможно, на основе ОБСЕ", - пишет издание.

"Авторы уже упомянутого исследования FES сосредоточились на Европе. Однако их соображения, безусловно, можно понимать и в более широком контексте. Они настоятельно указывают на то, что новый порядок не должен основываться на войне - но не должен основываться и на сотрудничестве, достигаемом любой ценой".

"В процессе восстановления безопасности в Европе не должно быть сфер влияния, крупные державы не должны заключать сделки через головы других государств или за их спиной", - пишут авторы, описывая вызов сегодняшнего дня".

"Швейцария в последнее время не уделяет ОБСЕ должного внимания. Так, смещение посла Томаса Гремингера с поста генерального секретаря организации можно было предотвратить. Он стал жертвой цепной реакции мелких дипломатических игр накануне войны за Нагорный Карабах в прошлом году. Берн, похоже, недооценил динамику", - отмечает издание.

"Кооперативный подход, даже если он остается ограниченным Европой, необходим во всех трех сценариях: конечно, в случае эскалации, но и в случае новой биполярности. Что произойдет, если европейско-средиземноморские очаги конфликтов вдруг превратятся в опосредованные войны глобального противостояния? Как это неоднократно происходило и происходит в Африке или Южной Америке?".

"Вклад швейцарской армии - в сочетании с внешней политикой - должен служить предотвращению войны и установлению стабильности. (...) Вопрос о том, произойдет ли вооруженное нападение на Швейцарию, возможно, даже не является решающим. В центре внимания не война, а мир - без всяких "но" и "если", - заключает NZZ.