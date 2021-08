16 августа 2021 г. Марк Беннеттс | The Times Пожалуйста, расскажите вашим читателям - Советский Союз не распался "Советский Союз все еще существует, - уверяет меня женщина средних лет. Она говорит медленно, как будто в этом случае у нее больше шансов убедить меня не верить книгам по истории и собственным глазам. - И мы восстанавливаем его органы государственной власти". "Я встретился с Аллой Паладий, которая носит громкий титул председателя Исполкома Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, в офисе ветхого бывшего горного училища в Люберцах, городе под Москвой, когда-то известном организованной преступностью. Рядом с ней были еще полдесятка самопровозглашенных советских чиновников, в том числе Константин Вяткин, бизнесмен с мягкими манерами, который утверждает, что возглавляет Верховный Совет России. Глава КГБ, службы государственной безопасности, сообщили мне, слишком занят, чтобы встретиться со мной. Не уверен, что мне следовало испытать - разочарование или облегчение", - пишет корреспондент The Times Марк Беннеттс. "Паладий, Вяткин и их товарищи-коммунисты входят в растущее число россиян, которые отказываются признать, что Советский Союз распался на 15 независимых стран в 1991 году. Они настаивают на ношении советских документов, а многие отказываются подчиняться российским законам или платить налоги, потому что считают правительство нелегитимным. По оценкам службы безопасности ФСБ, по всей России насчитывается 150 тыс. "советских граждан", - говорится в статье. "47-летний Вяткин непреклонен в том, что Советский Союз, первое коммунистическое государство в мире, юридически не прекратил свое существование три десятилетия назад. "Я хотел бы, чтобы ваша газета напомнила об этом нашим гражданам, - призвал он, прежде чем сослаться на "доказательства" своего утверждения, которые включают тщательно подобранные цитаты Бориса Ельцина, покойного президента России, и конституцию, которая определяет Россию как правопреемницу Советского Союза". "Сеть советского возрождения, подпитываемая социальными сетями, не имеет единого лидера и представляет собой сбивающий с толку коктейль из теорий заговора и запутанных толкований российского законодательства, смешанных с ностальгией по коммунистической эпохе. Был создан ряд соперничающих политбюро, и бесчисленное множество групп утверждает, что они руководят советским государством. Меньшинство более радикальных активистов, по сообщениям, вынесло "смертные приговоры" официальным лицам, отказывающимся принимать советскую власть", - отмечается в статье. "В интернете продаются "советские паспорта" по цене от 4000 рублей (40 фунтов стерлингов), а новоиспеченные граждане посещают церемонии. Некоторые пытались использовать свой статус "советских граждан", чтобы не оплачивать коммунальные услуги и не возвращать банковские ссуды, в то время как автомобилисты сообщают сбитым с толку сотрудникам ГИБДД, что они соблюдают только советские правила дорожного движения". "(...) В прошлом месяце суд Волгограда приговорил 53-летнего советского возрожденца к 6 годам тюрьмы по обвинению в склонении "граждан к противодействию деятельности органов власти", - напоминает автор публикации. - "Советские граждане" также известны своими антипрививочными и антисемитскими взглядами. В этом месяце двое ее членов были арестованы по обвинению в заговоре с целью убийства раввина в Краснодарском крае, недалеко от Черного моря". "Самопровозглашенные советские министры в Люберцах старались избегать ассоциаций с экстремизмом. В любом случае, сказала мне Паладий, российская полиция не имеет права выступать против них. Однако они также настаивали на том, что сотрудничают с правительством Путина в восстановлении советской власти. "Мы вместе с властями работаем на благо нашего народа", - сказал Рафаэль Хасьянов, мужчина средних лет в темных очках и черной футболке. Он, по его словам, был советским народным судьей. "Раньше я мог бы отправить вас в ГУЛАГ", - похвастался он. "Однако обнаружить их презрение к правительству Путина было несложно. "В правительстве не хватает грамотных специалистов, - вздыхает Паладий. - Но они есть у нас". Источник: The Times