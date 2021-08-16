Социальное похмелье - что скрывается за этим феноменом?

"Наконец-то мы снова можем вдоволь встречаться с друзьями и родственниками. Но после этих встреч некоторым из нас, как говорят, угрожает переутомление, а именно связанное с коронавирусом "социальное похмелье", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Под "социальным похмельем" понимают головную боль и усталость, которые вы чувствуете на следующее утро после вечера, проведенного с друзьями - как похмелье, только не от алкоголя, а от социальных контактов, - поясняет издание. - Ведь в такой вечер происходит много сложных вещей, к которым приходится привыкать заново: интерпретировать язык тела и мимику других людей, ставить себя на место других и прочее".

Тем не менее профессор Инго Цобель из Университета прикладных наук Фрезениус отмечает: "Я бы предпочел называть концепцию "социального похмелья" научно-популярной". "Однако он вполне может представить, что люди, которым приходится менять свой ежедневный ритм снова на "нормальный", действительно могут испытывать трудности, связанные с переменами,- в том числе и с тем, что им снова придется чаще общаться", - говорится в статье.

"Также возможно, что у некоторых людей просто более подавленное, депрессивное настроение", - говорит Цобель. Тогда у них меньше надежды на то, что ситуация с коронавирусом может существенно улучшиться. "С таким мировоззрением трудно планировать свое будущее, у человека нет мотивации", - поясняет он. В том числе и для установления социальных контактов. Однако это скорее относится к отношению к социальным контактам, а не к последствию, такому как "социальное похмелье", - передает издание.

"По словам психолога, то, что описывается как "социальное похмелье", также можно описать симптомами депрессивного расстройства", - отмечает Die Welt.

"Профессор Франк Эрбгут является заведующим университетской клиникой неврологии при больнице Нюрнберга. Нейробиолог и президент Немецкого фонда мозга придерживается более резкой позиции: "Я думаю, что "социальное похмелье" - это банальное состояние, которое связывают с коронавирусом и которое относится к псевдонауке", - говорит он".

"Мы все с рождения настроены на социальный контакт. Поэтому, как правило, после частых межличностных контактов не должно быть "похмелья". Возможно, у отдельных людей могут возникать проблемы с привыканием к новой нормальности. "Но это совершенно нормальный поведенческий эффект контраста, и он не приводит к "похмелью", - говорит нейробиолог. - Тем более что обменные процессы в мозге, происходящие при настоящем похмелье, никак не могут быть вызваны тем, что мозг социально перегружен".

"Профессор Эрбгут предполагает, что "социальное похмелье" - это скорее случай ассоциируемой с Covid-19 логореи. О ней сообщали врачи из Австралийского национального университета в журнале Australasian Psychiatry после наблюдения за своими коллегами. Основной симптом логореи - это постоянные трудности с тем, чтобы не упоминать Covid-19 в своих размышлениях, устной и письменной речи. Этим, по мнению ученых, объясняется и чрезмерное количество публикаций на тему Covid-19, плодами которых и являются такие явления, как "социальное похмелье".

"Таким образом, - заключает Die Welt, - коронавирус влияет на психику многих людей, которые слишком долго жили в изоляции или испытывали трудности в общении ранее. Но "социальное похмелье" - это явление, которого никому не стоит бояться".