Экс-руководители спецслужб сводят счеты с Меркель

"Раболепство", "трусость", "опозорила собственные спецслужбы", "хуже некуда" - в скандале вокруг убийства экс-агента в Берлине бывшие высокопоставленные сотрудники спецслужб жестко раскритиковали канцлера Ангелу Меркель в разговоре с Bild".

Особое возмущение вызвало поведение Меркель на пресс-конференции, состоявшейся неделю назад в Париже. "Путин на глазах у всего мира абсолютно прямо оправдал убийство бывшего грузинского агента в Берлине: это был "боевик, причем очень жесткий и кровавый человек", заявил Путин перед прессой по завершении переговоров о войне Кремля на Украине. "Это человек, который находился у нас в розыске", "бандит", "убийца", сказал Путин".

"Ничего из того, что упомянул Путин, не соответствует действительности, - утверждает Bild. - Тем более распространяемая Кремлем история о том, что убитый в Берлине участвовал в терактах в российском метро. Меркель продолжала безучастно и без возражений сидеть рядом с Путиным, когда он выдумал еще и мнимый запрос об экстрадиции мужчины, позднее ставшего жертвой убийства в Германии".

"Путин дезавуировал госпожу Меркель, она позволила это сделать. Это был позор для нашей страны", - заявил в разговоре с Bild Бернд Шмидбауэр, координировавший работу спецслужб при канцлере Гельмуте Коле. "Хуже некуда" - так охарактеризовал он текущую внешнюю политику Германии и политику в отношении спецслужб.

"При Коле и предшественнике Путина Ельцине "Москва знала, как далеко она может зайти, им это прямо показали". Сегодня же, по словам Шмидбауэра, до такого далеко. "Мы позволяем делать все", - сказал он. Высылку двух дипломатов Шмидбауэр назвал "смешной", - передает издание.

"Своими заявлениями Путин "в манере спецслужб фактически признал, что заказное убийство было совершено от имени Кремля", - сказал в разговоре с Bild бывший руководитель немецкой разведывательной службы, пожелавший остаться анонимным. - По его мнению, на такое необходимо реагировать прямо: "Немецкий канцлер не имеет права молчать".

"По его словам, Путин говорил однозначную ложь о жертве - "благодаря сведениям, которые ей предоставлялись, канцлер была лучше проинформирована - она должна была вмешаться".

"Другой бывший высокопоставленный сотрудник спецслужбы сказал в разговоре с Bild: "После такого номера канцлера нас больше никто не воспринимает всерьез в данной отрасли, ее поведение было объявлением о политической несостоятельности". Все обращение с этим заказным убийством является, по его мнению, непрофессиональным".

"Высокопоставленные сотрудники органов безопасности уже давно жалуются на недостаточный интерес канцлера к собственным разведывательным службам, которые находятся в подчинении у ведомства канцлера. Канцлер якобы регулярно пропускает заседания, на которых спецслужбы, например, Федеральная разведывательная служба BND, освещают ситуацию с безопасностью".

На этих заседаниях, указывает издание, неоднократно сообщалось и о попытках немецких ведомств получить информацию из Москвы. В ответе ведомства канцлера на запрос Bild сообщается, что немецкие ведомства с конца августа направляли многочисленные запросы касательно убийства в Берлине в российское посольство, в ФСБ, СВР, ГРУ и Администрацию президента РФ. Российская сторона, невзирая на эти попытки, затягивала с ответом на требование правительства ФРГ оказать содействие в расследовании.

По словам бывшего руководителя разведывательной службы, Путин в "своем выученном наизусть заявлении" дал точное обоснование убийства, выставив жертву террористом и врагом России. "Это именно то определение, которое позволяет российским спецслужбам совершать убийства за границей (...)", - указывает Bild.

"Когда Путин посылает такие сигналы, канцлер не имеет права просто так сидеть рядом, - заявил экс-глава BND. - Или она потеряла в этом деле ориентацию, или ее больше ничего не интересует. Я не знаю, что из этого хуже", - передает Bild.