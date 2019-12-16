Клише: россиянка

"Золотые зубы, шерстяная юбка и платок с цветочным орнаментом или акриловые ногти, платье-мини и шуба - каждый имеет представление о русской женщине и ее вкусе. И это представление зачастую ложное", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

Клише и бесславных предрассудков о российских женщинах не только много - они также отличаются особой двойственностью, отмечает автор статьи Мануэль Альмейда Фергара. "Русские женщины - это высокие амазонки с еще более высокими скулами или пышнотелые матроны с толстыми икрами. Они носят откровенные мини-юбки и глубокие декольте или же шерстяные юбки в пол и платки с цветочным узором. "Их зовут Наташа и их легко можно заполучить через интернет" или же "у них золотые зубы, их называют бабушками и они появляются на свет офицерами КГБ", - пишет в своей книге о российских женщинах Дарья Болль-Палиевская, германист, консультант по межкультурной коммуникации и редактор онлайн-газеты Russland.news.

"Вот только улицы Санкт-Петербурга и Москвы сегодня больше не наводняют женщины, гордо и уверенно шагающие даже по льду на своих 24-сантиметровых каблуках, затянув шубу в талии ремнем и подпилив длинные акриловые ногти густого красного цвета, - отмечает издание. - "Но многие женщины по-прежнему имеют глубокую потребность быть красивыми, - говорит Болль-Палиевская. - Только их понимание красоты стало более широким и открытым".

"Ведь она сама видела недавно, во время поездки в родной город, москвичек, спускавшихся на отделанные золотом станции метро в обуви на плоской подошве, в свободных пальто, удобных пуловерах, в джинсах. Тем не менее, придание особого значения своему облику, даже если он изменился, в некоторой степени успокоился, по-прежнему присуще россиянкам, считает Болль-Палиевская. Это самопонимание сильно контрастирует с российской культурой, представляющей совсем другие женские образы".

"В фольклоре, например, в известных всему миру сказках, красивым и хрупким принцессам уделяется меньше внимания. Женские образы скорее отличались "особой мудростью и мастерством", пишет Болль-Палиевская. (...) Также и в классической русской литературе внешность женщины не играет никакой роли. "Будь то Достоевский или Толстой, Тургенев или Гончаров, русские писатели редко воспевали красоту своих женских характеров, гораздо больше - их "внутреннее богатство" и духовность".

"Тому, что русская женщина именно в XX веке отдалилась от этих идеалов, существует часто цитируемое, хотя и весьма неубедительное объяснение. Которое, впрочем, нельзя не учитывать, считает Болль-Палиевская. "Россия в своей многострадальной истории часто вынужденно испытывала недостаток в мужчинах", - говорит она. Революция, гражданские войны, Первая и Вторая мировые войны, "чистки" Сталина, война в Афганистане, конфликты с Чечней - каждый раз пропадало множество мужчин, женщины оставались".

"Страх "не получить" мужчину передавался многими женщинами дочерям. Это беспокойство формирует идею своего рода "рынка невест", на котором русской женщине необходимо пробиться". Причем уже с первого взгляда, а не только со второго, благодаря красоте и обаянию, а не интеллекту и харизме. По словам Болль-Палиевской, эти соображения поддерживаются и все еще процветающим бизнесом брачных агентств, "там россиянок убеждают в том, что многим мужчинам в мире больше нечем заняться, кроме как ждать красивых русских женщин", которые затем соответствуют этому образу, стараясь быть особенно привлекательными, эффектными, интересными - и моложавыми", - говорится в статье.

То, что интерес к платьям и косметике в России велик, можно было заметить на неделе моды. "На Mercedes-Benz Fashion Week Russia (...)были заняты все без исключения места для гостей, посетительницы повсюду раздавали друг другу комплименты по поводу одежды и еще более охотно принимали их, делали селфи".

"Русские женщины на высоких каблуках и в коротких юбках все еще существуют, но сегодня они составляют меньшинство", - говорит Александр Арутюнов, представивший на московской неделе моды коллекцию под своим именем. По его словам, россиянки сегодня носят одежду более спортивного стиля и свободного кроя. "Хотя товары в пакетах для покупок и поменялись, россиянки, очевидно, по-прежнему тратят много денег на красивые вещи. По словам Александра Арутюнова, большинство вещей он по-прежнему продает в России. (...) Его коллега Алена Ахмадуллина и вовсе говорит о 90%. "Русские женщины любят тратить много денег", - говорит она.

"Дарья Болль-Палиевская согласна с этим лишь отчасти. "Вопрос не в том, действительно ли россияне тратят больше денег, чем люди в других странах, а в том, какие у них приоритеты", - считает она. Россияне, по ее словам, хотят взять максимум из того времени неопределенности, в котором они живут. Красивую одежду, дорогие автомобили, хорошую еду, дорогие билеты на оперу. "Ведь, например, экономический кризис, произошедший несколько лет назад, не прошел бесследно и в России, - говорит Болль-Палиевская, - но рестораны и театры в Москве были полны людей".

"Накопления, страхования, инвестирование в пенсию - это в России играет второстепенную роль. "В конце концов, у россиян никогда не было возможности доверять будущему. Они живут здесь и сейчас, ведь никто не знает, что будет завтра", - говорит Болль-Палиевская. История страны отмечена катаклизмами и конфликтами. А также лишениями. Именно советское время как эпоха тотального дефицита создало клише о россиянке, которая чрезмерно красится и, с горем пополам, всеми силами добивается внимания при помощи обклеенных стразами футболок и смелых ботфортов".

"Во времена, когда существовало фактически три фасона платьев, воспроизводимых в миллионных количествах, плохо исполненный, яркий макияж был, в конце концов, единственной возможностью проявить индивидуальность. "Много денег для этого у советской женщины не было. И поэтому приходилось каждый раз плевать в древнюю тушь, чтобы воспользоваться ею еще раз", - пишет Болль-Палиевская в своей книге. А едва видимые результаты россиянка дополняла особенно броской одеждой, если могла себе это позволить".

"То, что русские женщины давно освободились от этого стиля, пока не осознали во многих странах. Там о россиянке по-прежнему говорят как об экзотическом растении, особого, другого вида", - пишет Frankfurter Rundschau.

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