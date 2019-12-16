В России "бабушка" - это очень активная пенсионерка

"(...) Анна - одна из многих "бабушек" России. Она давно ушла на пенсию, но для нее не существует ни путешествий, ни игры в бридж, ни волонтерской деятельности. В Москве, как и в российской глубинке, культурные традиции и экономическая необходимость требуют того, чтобы пенсионерки после ухода с работы возвращались к неполному рабочему дню и ухаживали за внуками. Зачастую они, как и Анна, живут под одной крышей с остальными членами семьи", - пишет журналист французской газеты Le Figaro Бенжамен Кенель.

"Вместе мы объединяем наш доход, нашу еду и нашу жизнь!" - подводят итог Анна и ее сын 46- летний Василий, который живет с матерью, женой и дочерью в квартире площадью 80 м2 в центре Москвы", - отмечает журналист. (...) Анна, по профессии преподаватель игры на фортепиано, официально она на пенсии, но продолжает давать частные уроки".

"(...) Ее сын и невестка работают, но благодаря "бабушке" экономят деньги. При плохо развитой ипотечной системе покупка квартиры представляется весьма затратной, а аренда - дорогой. Поэтому практическое решение - это остаться жить с бабушкой и дедушкой, - говорится в публикации. "Жить без платы за аренду. Без долгов. И... без няни!" - иронизирует Василий и Анна.

"(...) Жизнь под одной крышей, безусловно, становится все менее распространенным явлением, но большинство пенсионеров продолжают работать, чтобы внести свой вклад в семейный бюджет. Как и Анна, многие трудятся неполный рабочий день на своем предыдущем месте работы, официально или по-черному. В частном секторе архитекторы берут разовые заказы. В бюджетном секторе учителя преподают в другом месте. Что касается менее квалифицированных сотрудников, то их морщинистые лица привычно видеть на многих подработках: в гардеробах театров, в качестве смотрителей музеев, они занимаются уборкой офисов, доставкой в сетях электронной коммерции... К тому же, дома престарелых все еще являются редкостью, а социальная помощь пожилым людям остается ограниченной, поэтому о бабушке и дедушке часто заботятся молодые", - поясняет автор статьи.

"В результате, когда правительство в прошлом году решило реформировать пенсионную систему, это вызвало острые протесты. Возраст выхода на пенсию свято соблюдался на уровне 60 лет для мужчин и 55 для женщин во времена СССР, а затем и в современной России. Поднимая пенсионный возраст до 65 для мужчин и 63 лет для женщин, правительство заставило считаться с экономическими и демографическими реалиями, но произвело переворот в целой общественной структуре. Столкнувшись со всеобщим негодованием, Кремль пошел на "послабление": повышение пенсионного возраста для женщин в конечном итоге ограничилось 60 годами. Такой компромисс успокоил гнев "бабушек"...", - резюмирует Бенжамен Кенель.