В России считают: "бьет - значит любит"

"(...) Несколько наиболее громких дел подчеркивают размах домашнего насилия, которое в значительной степени было декриминализовано с 2017 года. Госдума рассматривает новый законопроект, усиливающий защиту пострадавших, однако власти с трудом осознают серьезность данной проблемы. Консерваторы усматривают во вмешательстве законодателей "заговор против семьи", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Ален Барлюэ.

"(...) Елена Гершман доведена до крайности. Бледная 41-летняя женщина с усталостью в глазах тихим голосом рассказывает свою историю. Семь лет супружеских испытаний, перемежающихся жестокостью, последний эпизод которой произошел за два дня до этого. Во вторник, 26 ноября, в переполненном суде, в Москве, когда она вновь столкнулась со своим мужем Олегом, тот жестоко ударил ее сумкой, на глазах у всех судей и полицейских. Пострадавшую женщину доставили в больницу. Мужчина свободно покинул здание суда", - говорится в статье.

"(...) Их дочь Ева родилась в 2014 году. "Даже когда я была беременна, он бил меня, - рассказывает Елена. - Я жаловалась в полицию более тридцати раз, но его так и не осудили и даже не оштрафовали...".

"В 2016 году, когда она решила уйти от Олега, он похитил ребенка, которому тогда был год и восемь месяцев, и бежал в Белоруссию. (...) В 2017 году Елена подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на повторное насилие, - указывает журналист. - Она хочет, чтобы ее бывшего мужа лишили родительских прав. (...) "В настоящее время женщины в моей ситуации не имеют никаких прав. Если они пытаются защитить себя, то сами могут оказаться виновными", - говорит Елена. Она надеется, не слишком в это веря, что новый закон о домашнем насилии будет более жестким для агрессоров", - отмечается в статье.

"Жизнь 27-летней Маргариты Грачевой превратилась в кошмар 11 декабря 2107 года. Ее муж Дмитрий сильно ревновал и унижал ее. Когда мать двоих детей потребовала развода, он не смог этого вынести. В тот день он силой увез Маргариту в лес и привязал ее к дереву. Затем, схватив топор, который он позаботился с собой захватить, он отрубил ей кисти обеих рук", - пишет Le Monde.

"(...) С тех пор молодая женщина попала в заголовки газет - она позирует для журналов со своим титановым протезом и недавно опубликовала свою биографию под названием "Счастлива без рук. Реальная история любви и зверства". Но ее тоже не покидает страх. "Без всего этого шума вокруг моей истории моего мужа не приговорили бы к четырнадцати годам тюремного заключения, а только к пяти или восьми годам", - говорит она Le Figaro. "Я волнуюсь, - добавляет она. - Что будет, если ему предоставят досрочное освобождение? Электронных браслетов нет. Государство и полиция нас не защищают..."

"Другое широко освещаемое в СМИ дело касается Кристины, Ангелины и Марии Хачатурян, которые ожидают суда в Москве. 27 июля 2018 года эти три сестры в возрасте 19, 18 и 17 лет зарезали ножом своего 57-летнего отца Михаила, который их избивал и насиловал. В 2015 году он выгнал из дома их мать, когда та захотела обратиться полицию, которая все равно не сдвинулась с места. "У отца были хорошие знакомые", - сказал Алексей Паршин, адвокат Ангелины Хачатурян, настроенный защищать дело в суде как убийство в состоянии необходимой обороны. "Закон должен дать возможность жертвам семейного насилия защищать себя, - говорит он. - Сейчас это не так. В противном случае судьба трех сестер, несомненно, была бы другой".

"(...) Домашнего насилия в России не больше, чем в Европе или Соединенных Штатах", - поясняет Марианна Муравьева, юрист и эксперт Совета Европы. "Но здесь государство не считает эту проблему серьезной, поэтому отсутствует конкретное законодательство и ресурсы для профилактики и оказания помощи жертвам, - добавляет она. - Женщина, ставшая жертвой домашнего насилия, не знает, к кому обращаться и куда идти". В России только 15 государственных приютов для женщин, пострадавших от домашнего насилия, а в Швеции - около 200. Что касается полиции, "она не хочет связываться с такими делами, их трудно расследовать и поэтому они портят ей статистику".

"Существует также и недоверие к властям, - говорится в статье. "Из 32 тысяч женщин, которые контактировали с нами в прошлом году, 90% даже не подали жалобу", - указывает Марина Писклакова-Паркер, директор Национального центра по предотвращению насилия "АННА".

"По мнению этого специалиста, "декриминализация домашнего насилия развила чувство безнаказанности у злоумышленников и привела к росту насилия". (...) По данным Reuters, каждый год в России от 10 до 14 тысяч женщин умирает от руки своего партнера или близкого человека. МВД отмечает более низкие потери: 1060 погибших (в 2015 году), большинство из которых составляли мужчины (756) и 304 женщины. Не готовый поручиться за эти цифры адвокат Алексей Паршин настаивает на случаях бытового насилия в отношении пожилых людей и мужчин, "хотя они мало говорят об этом, потому что это плохо воспринимается в нашем обществе". По данным МВД, 90% этих нападений в первую очередь связаны с алкоголем или наркотиками, указанными в качестве основных причин произошедшего", - пишет газета.

"Российское государство всегда неохотно смотрит в глаза реальности, - отмечается в публикации. "Масштабы проблемы, а также серьезность и масштабы его дискриминационного воздействия на женщин в России достаточно преувеличены", - недавно написал заместитель министра юстиции Михаил Гальперин в ответ ЕСПЧ, который летом прошлого года осудил Россию по делу о домашнем насилии. "Такая проблема есть, но она не стоит на повестке дня администрации президента", - заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Тем не менее, впечатляющие дела последних двух лет способствовали разработке нового законопроекта, текст которого был опубликован 29 ноября. Не возвращаясь к декриминализации, этот документ характеризует различные виды семейно-бытового насилия (физическое, психологическое, экономическое), определяет роль тех, кто вправе вмешиваться (полиция, представители судебной власти, социальные субъекты и т. д.), настаивает на предотвращении и предусматривает "ордер о защите", выданный полицией или судом. Таким образом, партнеру, совершившему насилие, может быть запрещено контактировать со своей жертвой в течение периода от 30 дней до года, возможно, с обязательством следовать программе реабилитации", - передает автор статьи.

"Если бы такая мера существовала два года назад, она могла бы мне помочь", - сказала Маргарита Грачева, "женщина без рук". Однако адвокаты и ассоциации защиты жертв считают этот законопроект недостаточным. Они также выражают сожаление по поводу уступок, сделанных, по их мнению, консервативным группам, которые осуждают "заговор против семьи".

"Законопроект вызывает серьезные возражения и со стороны Православной Церкви, которая считает его "несовместимым с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями". По словам Патриарха Кирилла, "конечно, нельзя допускать никакого насилия в семье! Но есть нечто опасное в тех тенденциях, которые сегодня формируются, в том числе и в законодательной сфере, когда некоторые пытаются под видом борьбы с семейным неблагополучием узаконить вторжение в семейную жизнь сторонних сил, общественных или государственных организаций или каких-то там добровольцев, которые якобы призваны помочь урегулировать положение в семье".

"(...) Бьет - значит любит" - поговорка, известная всем россиянам, была взята за основу сторонниками закона. "Бьет - значит сядет" - можно было прочесть на их плакатах в последние несколько дней на недавнем митинге в Москве. Изменение займет время, - считает автор публикации. "Даже если закон будет принят, потребуются годы, прежде чем он начнет применяться должным образом", - предсказывает Алена Попова, известная активистка по борьбе с семейно-бытовым насилием.