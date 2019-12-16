Глава МВД Германии рассчитывает на помощь Путина

"Несмотря на дипломатический обмен ударами с Москвой, глава МВД Германии рассчитывает на сотрудничество России в расследовании убийства в парке Тиргартен", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"Есть основания надеяться, что российская сторона поддержит наше расследование и предоставит достоверные сведения", - сказал Хорст Зеехофер в интервью изданию.

"Министр внутренних дел подчеркнул, что уже имеются первые признаки того, что россияне откажутся от неготовности сотрудничать с немецкими следователями. "Наши ведомства используют надежные каналы связи с российскими партнерами", - сказал Зеехофер. Более подробной информации о контактах между Берлином и Москвой Зеехофер не предоставил", - говорится в публикации.

После того, как дело взяла под свой контроль генеральная прокуратура Германии, "расследование превратилось в крайне резонансный политический инцидент", отмечают журналисты Мелани Аманн, Маттиас Гебауэр и Фиделиус Шмид. "Если генеральная прокуратура сможет доказать причастность Москвы к целенаправленному убийству в парке Малый Тиргартен в Берлине, возникнет внешнеполитический скандал, который затронет и без того сложные на сегодняшний день отношения Германии с Россией".

"Так как российская сторона не проявляла никакой готовности к сотрудничеству по расследованию, в начале декабря Берлин выслал заместителя военного атташе и одного дипломата российского посольства. Как сообщается, атташе работает на российскую военную разведку ГРУ, дипломат - на внутреннюю службу безопасности ФСБ".

Москва нанесла ответный удар, также выслав заместителя военного атташе, полковника ВВС Германии, и одного из дипломатов.

"Ранее немецкие следователи столкнулись с большим сопротивлением из Москвы. Сначала сотрудники берлинской полиции отправляли запросы о личности арестованного преступника. Ничего не происходило. Затем ведомство по охране конституции и федеральная разведывательная служба BND попытались использовать свои контакты. Однако это не помогло, россияне молчали. Теперь появилась надежда на то, что визит высокопоставленного немецкого чиновника в Москву, состоявшийся две недели назад, растопил лед и россияне окажут по крайней мере немного содействия".

"Конкретно следователи предполагают, что российские спецслужбы и другие государственные органы снабдили будущего убийцу фальшивыми документами и помогли ему въехать в Германию. (...) В ходе кропотливой работы было также реконструировано, как на самом деле, вероятно, зовут преступника. Так, следователи обнаружили в данных Интерпола старую фотографию объявленного в розыск мужчины, сильно напоминающего арестованного стрелка. (...) Сопоставление фотографий разыскивавшегося тогда Вадима Красикова с фотографиями убийцы в Тиргартене, осуществленное с помощью программного обеспечения по распознаванию лиц, выявило сходство между 82 и 90 процентами", - отмечает издание.

"Россияне тем временем по-прежнему придерживаются легенды о том, что стрелка зовут Вадим Соколов. Пока в этом пункте не будет продвижений, говорят в Берлине, нельзя говорить о сотрудничестве. Но признать, что стрелка снабдили фальшивыми документами, россияне не могут - это было бы откровенным признанием вины", - пишет Der Spiegel.