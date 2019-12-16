Девушка рядом с Борисом Джонсоном - кто она?

"Ему 55, ей 31. Он британский премьер-министр, она некогда была руководительницей его пресс-службы, а теперь станет его первой леди, точнее "первой возлюбленной". Когда после своего триумфа Борис Джонсон вернулся на Даунинг стрит,10, Кэрри Саймондс была рядом с ним и, стоя перед домом, где оба будут жить следующие пять лет, улыбалась перед камерами", - пишет немецкое издание Die Welt.

"В лице Саймондс по знаменитому адресу впервые будет проживать сожительница премьер-министра, не состоящая с ним в браке. Это смело именно для члена консервативной партии, - отмечает издание. - Британские СМИ теперь действительно строят догадки по поводу того, не состоится ли в скором времени свадьба пары, кажущейся такой неравной. Ведь после избрания Джонсона в июле 2019 года Саймондс максимально держалась в стороне от общественности (...)".

"Их совместный переезд на Даунинг стрит,10 может означать, что скоро состоится и развод Джонсона с его второй супругой Мариной Уилер, с которой у него четверо детей".

"Наблюдатели приписывают Саймондс большое влияние на Джонсона, многие даже считают, что отчасти он добился успеха благодаря ей. Политик из тори, известный своими громкими заявлениями, в последнее время выступает более серьезно. В лучшую сторону поменялся и его внешний облик. Таблоид Daily Express назвал Саймондс "крепкой, как сталь, блондинкой, которая привела Бориса в форму", - передает издание.

"К тому же говорят, что Саймондс помогла Джонсону преодолеть в политике скандал с Дженнифер Аркури. Во время пребывания в должности мэра Лондона с 2008 по 2016 год Джонсон имел многолетние отношения с американской бизнесвумен, которые включали в себя целый ряд прибыльных заказов, которые получала Дженнифер Аркури".

"После изучения истории искусств и театра Саймондс сделала стремительную карьеру в качестве PR-консультанта, - продолжает издание. - В 2010 году дочь сооснователя газеты The Independent и юриста издания начала работать на тори. Она быстро поднялась по карьерной лестнице. CNN сообщает, что в 29 лет она стала самой молодой руководительницей пресс-службы партии. В 2012 году она была членом команды, которая оказывала поддержку Джонсону в переизбрании на пост мэра Лондона".

Многие считают Саймондс действительно подходящей парой Джонсону. "Ее считают увлеченной защитницей природы. После того, как стало известно об их отношениях, ей пришлось покинуть Консервативную партию и с тех пор она работает PR-консультантом в организации по защите окружающей среды Oceana. Ее деятельность соответствует моде. К тому же она выступает за права женщин (...)", - отмечает издание.

"Какую роль Саймондс займет в будущем рядом с Джонсоном, пока неясно. В отличие, например, от супруги американского президента, в Великобритании у первой леди нет конкретной задачи. Однако она уже сообщила, что у нее не будет финансируемого налогоплательщиками офиса, который должен будет координировать ее встречи", - пишет Die Welt.