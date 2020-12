16 декабря 2020 г. Люк Хардинг | The Guardian Магазины для ремонта и обустройства дома в Европе продают древесину, незаконно поступившую из России, утверждается в новом докладе "Магазины для ремонта и обустройства дома в Европе продают древесину, незаконно вывезенную из дальневосточного таежного региона России, где коррупция способствует быстрому уничтожению девственных лесов, утверждается в новом докладе. Более 100 тыс. тонн древесины было ввезено в Германию, Францию и другие страны ЕС в рамках одного из крупнейших в России скандалов вокруг незаконной древесины. Этот бизнес, в свою очередь, связан с двумя компаниями, зарегистрированными в Великобритании", - передает The Guardian. "В докладе экологической группы Earthsight говорится, что деревья в Сибири вырубаются с угрожающей скоростью. (...) Предполагается, что за большей частью незаконной торговли древесиной стоит конгломерат в Хабаровском крае. Фирма BM Group отрицает правонарушения. Ее президент Александр Пудовкин был арестован в прошлом году и находится под следствием вместе с двумя правительственными чиновниками, обвиняемыми в злоупотреблении служебным положением, - пишет издание. - По данным российской прокуратуры, Пудовкин признал, что платил откаты в обмен на щедрые государственные субсидии и лесные концессии. Он должен предстать перед судом". (...) Компания была исключена из федерального списка приоритетных инвестиционных проектов, говорится в статье. Прокуратура утверждает, что ее дочерняя компания "Азия Лес" незаконно заготовила 600 тыс. кубометров древесины. (...) "BM group настаивает, что вопрос о законности этой древесины еще не рассмотрен в суде. Большая часть древесины "Азия Лес" ушла в соседний Китай. Но лиственница попала и в Европу, где ее продавали для облицовки домов и строительства яхт, - указывается в публикации. - Древесина якобы была отправлена из Санкт-Петербурга в немецкий порт Киль, а оттуда в магазины для ремонта и обустройства дома по всему континенту. Направления включали Германию, Эстонию и Францию. Торговля, которую в докладе называют незаконной, происходила несмотря на запрет ЕС на импорт подозрительной древесины. Правила обязывают импортеров проводить проверки". "BM group (...) отклонила доклад Earthsight как "предвзятый" и "некорректный", а Пудовкин и "Азия Лес" комментировать его не стали", - констатирует издание. "Согласно таможенным документам, клиентами BM Group, являются две зарегистрированные в Великобритании компании. Одна из них, Goka, зарегистрирована по тому же адресу, что и массажный салон в Ковент-Гарден (район в центре Лондона - Прим. ред.). Ее русский со-директор Екатерина Бурнистова заявила, что компания "не играет никакой роли" в BM Group. Другая фирма, Miramex, является "фирмой-почтовым ящиком" в Шотландии. Ее неясные корпоративные владельцы базируются в налоговой гавани Сент-Китс и Невис. Связаться с ними не удалось", - говорится в статье. "В докладе со ссылкой на свежие спутниковые снимки утверждается, что BM Group вырубила и разрушила девственный лес, площадь которого сопоставима с Лондоном. Это прибыльный бизнес. По оценкам Earthsight, компания "Азия Лес" вырубила таежный лес на ошеломляющие 870 млн евро". "В докладе говорится, что после того, как в 2019 году разразился скандал, многие европейские импортеры продолжили закупать подозрительную древесину. Некоторые даже увеличили свои заказы. Предполагается, что лиственница попала в известные французские строительные магазины и в крупную немецкую сеть. Возможно, она также попала и в Великобританию", - сообщает газета, напоминая, что "(...) выводы Earthsight следуют за предыдущим расследованием, которое показало, что нелегальная древесина из Украины продавалась в филиалах Ikea в Европе". (...) "И снова было выявлено, что европейские потребители способствуют уничтожению драгоценного мирового леса", - заявил в среду директор Earthsight Сэм Лоусон. "Правительства должны принять срочные меры, чтобы предотвратить это, как путем принятия новых законов, так и более строгого соблюдения существующих. Они должны перестать прятаться за этими некорректными зелеными ярлыками". Источник: The Guardian