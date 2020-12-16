Facebook удалил поддельные дезинформационные аккаунты, связанные с французскими военными в Африке

"(...) Во вторник, 15 декабря, Facebook объявил о том, что он удалил три сети из аккаунтов, управлявшихся из России и Франции, в том числе одну сеть, имеющую отношение к французской армии, обвив их в проведении операций по вмешательству в Африке. Как утверждает Facebook, две сети учетных записей предположительно принадлежали людям, связанным с российским Агентством интернет-исследований, а третья, как оказалось, была "связана с французскими военными", - пишет Le Figaro.

"Деятельность этих сетей была направлена на страны Северной Африки и Ближнего Востока, - говорится в статье. - Участники каждой из них использовали поддельные учетные записи, что побудило Facebook принять меры. Все три кампании были удалены, поскольку они нарушали политику социальной сети, которая запрещает "скоординированные неавторизованные действия от лица иностранного правительства", - заявили в блоге руководитель отдела политики безопасности Facebook Натаниэль Глейхер и глава отдела глобального противодействия угрозам Дэвид Агранович".

"Сеть, базирующаяся во Франции, в основном, нацелена на Центральноафриканскую Республику и Мали, и в меньшей степени на Нигер, Буркина-Фасо, Алжир, Кот-д'Ивуар и Чад, уточняет Facebook. Предоставляя слово мнимым жителям данных стран, эти аккаунты, например, комментировали политику Франции на местах или выражали поддержку французской армии", - указывает издание.

"(...) На этих аккаунтах на французском и арабском языках размещалась информация о текущих событиях, упоминались "политика Франции во франкоязычной Африке, ситуация с безопасностью в различных африканских странах, утверждения о возможном вмешательстве России в выборы в Центральноафриканской Республике и одобрительные комментарии о французских военных", - подчеркивает Facebook в своем коммюнике.