Перед лицом российской угрозы на шведском острове Готланд вновь открываются казармы

"(...) После семилетнего перерыва в 2017 году Швеция решила восстановить военную службу и уже приняла первых призывников на следующий год. Военная служба пока не является обязательной - для удовлетворения потребностей армии достаточно от 4 тыс. до 5 тыс. добровольцев - но этим, в частности, оправдывается открытие казарм в Висбю. Для столицы острова Готланд, подобной непотопляемому авианосцу, находящемуся в четырех часах езды на корабле от Стокгольма напротив бывшего "Восточного блока", это является продолжением многовековой истории. Первый шведский гарнизон был основан здесь уже в 1811 году, дабы положить конец набегам Российской империи. На пике своей численности гарнизон насчитывал 2 тыс. кадровых военнослужащих и 1 тыс. призывников и был крупнейшим работодателем до тех пор, пока в 2005 году из-за окончательно преданной забвению холодной войны не был расформирован последний полк", - пишет журналист Le Figaro Фредерик Фо.

"Восстановление гарнизона сегодня не связано с какими-либо авральными работами: "Вооруженные силы сильно сократились с 2000-х годов, и мы не собираемся восстанавливать все сразу. На данный момент мы завершаем первую фазу этого возвращения, у нас 300 служащих и военных, плюс призывники", - сказал полковник Маттиас Ардин, который большую часть своей карьеры провел на стратегически важном острове. Но все взоры, как и два столетия назад, по-прежнему обращены на восток: "Чтобы справиться с нестабильностью, превалирующей вокруг Балтийского моря, на Готланде снова потребовалось постоянное военное присутствие", - уверяет он. Происходит перевооружение форпоста, откуда шведы регулярно наблюдают незаконные вторжения российских самолетов или подводных лодок, с учетом того, что база в Калининграде находится всего в трехстах километров", - говорится в статье.

"Во вторник парламент Швеции поддержал план увеличения оборонного бюджета с 6 до 9 млрд евро в течение следующих 5 лет. С учетом наращивания, уже сделанного за последние 6 лет, бюджет, выделенный на оборону страны, в период с 2014 по 2025 год должен увеличиться на 85%. "Эти усилия аналогичны тем, которые мы предприняли в 1950-х годах, примерно такие же инвестиции, - заявил Le Figaro министр обороны Швеции Питер Хультквист. - За несколько лет мы стали свидетелями российской агрессии против Грузии, аннексии Крыма, продолжающегося конфликта на Украине, усиления российской военной активности в непосредственной близости от нас и в Арктике... Модернизация наших вооруженных сил становится задачей первостепенной важности".

"К 2025 году шведские военные, среди прочего, должны оснастить свои корветы системами противовоздушной обороны, обновить свой ракетный арсенал и закупить дополнительную подводную лодку. Численность солдат и офицеров должна быть увеличена с 60 до 90 тыс., количество призывников должно увеличиться с 5 до 8 тысяч, что потребует создания шести полков. Чтобы разместить эти новые силы, откроются и другие казармы, по образу и подобию казармы в Висбю, - указывает автор статьи. - По мнению Петера Хультквиста, это "укрепит народную поддержку вооруженных сил в стране".

"(...) Подобное возвращение армии в страну, которая не знала конфликтов на своей земле в течение двух столетий и к тому же не является членом НАТО, некоторых заставляет скрежетать зубами. Но Питер Хультквист опровергает так называемую пацифистскую традицию Швеции: "В начале шестидесятых у нас были четвертые в мире военно-воздушные силы, мобилизационная способность в эпоху холодной войны составляла более 800 тыс. солдат... и военная служба просуществовала больше ста лет", - напоминает он. Остров Готланд играет важную роль для утверждения суверенитета. Здесь появился первый полк. В 2016 году правительство социал-демократа Стефана Лёвена добилось отмены проекта сдачи в аренду гавани на острове Готланд для прокладки газопровода "Северный поток-2", принадлежащего российскому гиганту "Газпром". В следующем году международные стратегические военные учения под названием "Аврора" смоделировали атаку на Стокгольм и Готланд со стороны "вымышленного врага с востока", - резюмирует Фредерик Фо.