Были ли наши предки более уставшими, чем мы?

"(...) Усталость медработников, сохраняющаяся утомляемость пациентов, "вылеченных" от Covid-19, психологическая усталость, связанная с последовательными карантинами, и т. д. Книга историка Жоржа Вигарелло "История усталости - от Средневековья до наших дней" (издательство Éditions Seuil, 2020), к которой он добавил предисловие в связи с пандемией, сейчас актуальна как никогда", - пишет журналист Бенжамен Карако в Slate.fr.

"(...) В XX и XXI веках поле усталости неудержимо расширилось". В профессиональной сфере в СМИ освещается "эмоциональное выгорание", в частном секторе подчеркивается "умственная нагрузка", сказывающаяся на женщинах, которые все еще являются жертвами неравномерного распределения домашних обязанностей и образования детей", - говорится в статье.

"(...) Стойкость термина, обозначающего это явление, маскирует его "метаморфозы" со времен Средневековья, когда началось исследование Жоржа Вигарелло, и до наших дней. Действительно, "ощущение усталости меняется от эпохи к эпохе"; и эти вариации имеют много последствий, которые отражаются в теле, сознании, медицинских концепциях, организации работы, спорте, насилии и т. д", - передает автор статьи.

"Понятие явной усталости со временем меняется. В Средние века привлекала внимание "усталость бойца", в меньшей степени - путешественника, а в религиозной сфере подразумевалась усталость от искупления добродетелей. Что касается усталости рабочего, крестьянина, то ее игнорировали из-за преувеличения господствующего положения воина", - отмечает издание.

"(...) В эпоху Просвещения усталость становится более заметной. Тогда началось преодоление самого себя посредством исследования мира, обучение расширению своих возможностей. XIX век является столетием усталости рабочих, изучаемой и все более подсчитываемой не столько ради благотворительности, сколько для оценки отдыха, необходимого для максимизации производства при рождении индустриального общества - то же самое касалось озабоченности иметь в своем распоряжении солдат, пригодных для армии. Некоторые пагубные последствия нового общества вызвали интерес к усталости, обусловленной условиями жизни, рабочим временем или тяжелым трудом детей", - говорится в статье.

"Наконец, наши современные общества, в которых все больше доминируют офисные рабочие места и цифровизация, вносят свою лепту "более скрытых перегрузок", скорее психологического характера, связанных, например, с переизбытком информации", - отмечается в публикации.

"(...) История усталости также связана с утомление тела, о чем уже писал историк Жорж Вигарелло, и со средствами ее исцеления. В Средние века усталость рассматривалась, как "потеря настроения"; соответственно, назначались различные жидкости для восстановления бодрости", - указывает журналист.

"В эпоху Просвещения усталость связывалась с волокнами и другими сетями, а также с неконтролируемым возбуждением. Тогда для ее устранения стали искать "тонизирующие средства", и тот период отмечен развитием триединства чая, кофе и шоколада", - напоминает Карако.

"(...) XIX век, век машин и энергии, был отмечен интересом к еде, калориям и продуктам питания, которые следует одобрить или исключить, а также рождением эргономики. Наконец, "сегодняшняя усталость воспринимается на цифровом языке, когда предпочтение отдается внутренним сообщениям, ощущениям, связи и разъединению". Это достигается через отношения, но также через химию и биологию (роль гормонов, место наркотиков и лекарств)", - передает Slate.fr.

"(...) Жорж Вигарелло заметил изменения в словарном запасе: появление терминов "вялость", "скованность", "истощение", "стресс". В нем освещаются ключевые моменты, такие как Великая война с изменением взгляда на усталость, возникшую в результате "перехода порога", или даже тоталитаризм с желаемым полным истощением его жертв при параллельном развитии досуга и отдыха под эгидой Народного фронта".

"В более широком смысле, усталость постепенно переходит от физической сферы к психологической. (...) Она становится более глобальной и поддерживает тесные связи с нашими сообществами людей, где решается вопрос об автономии и ограничениях", - говорится в статье.

"Такова ставка исторического подхода, который также является генеалогическим: показать, как то, что казалось бы, всегда сосредоточивалось на плоти, с течением времени стало вписываться в сознание, социальные структуры и их представления, причем до такой степени, что теперь оно перестроилось и добралось до глубин нашей души", - пишет Жорж Вагарелло. Отныне усталость стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни", - резюмирует Slate.fr.