Ожидаемая политика Байдена в отношении России

"В отличие от предыдущих президентов США Джо Байдену не предстоит "перезагрузка" отношений между США и Россией. Байден начнет свое президентство в условиях полностью разрушенных отношений. Россия наверняка не будет стоять на самых верхних строчках внешнеполитической повестки дня Байдена. Хотя Байден и называл Россию "крупнейшей угрозой США", первостепенное значение будут иметь соперничество с Китаем, а также укрепление альянсов США и мультилатерализма", - пишет на страницах австрийского издания Der Standard Герхард Манготт, профессор международных отношений Инсбрукского университета и преподаватель Венской дипломатической академии.

"Личные отношения между Байденом и Путиным будут сложными. Все-таки Байден называл Путина "бандитом из КГБ" и отмечал, что не видит души, когда смотрит в глаза Путина. Байден не хочет быть и не станет другом Путина. Близкий советник Байдена Майкл Карпентер - сторонник жесткого курса в отношении России. Поэтому не следует ожидать, что личная встреча двух президентов состоится в ближайшее время", - полагает автор статьи.

"В администрации Байдена снова значительно более важным, чем при Трампе, станет акцент на демократии, правах человека и поддержке демократии. В этой связи новая администрация будет открыто критиковать ситуацию в России. (...) Байден также будет ориентироваться на стабилизацию и укрепление трансатлантических отношений, что будет включать в себя и разработку Европой и США совместной политики в отношении России для ее дальнейшей политической изоляции. При этом будут доминировать концепции сдерживания и ограничения (экономическое и финансовое ослабление России для того, чтобы она не могла продолжать свою агрессивную внешнюю политику)", - говорится в публикации.

"Байден наверняка снова поднимет и "украинское досье", за которое он отвечал, будучи вице-президентом. Военная помощь Украине будет расти, а США, возможно, даже потребуют изменения формата переговоров по восточной Украине - отказа от "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) в пользу формата, включающего США. Возможно также, что Байден будет настаивать на заключении нового соглашения для урегулирования конфликта на востоке Украины. Байден и его советники считают укрепление позиций Украины важным инструментом для "сдерживания" России. США будут более активными и в других странах постсоветского пространства - прежде всего в Белоруссии", - пишет Манготт.

"Наибольшие надежды в отношении сотрудничества США и России возлагаются на договор СНВ-III о сокращении стратегических наступательных вооружений. Срок действия договора истекает 5.2.2021. Перед выборами Байден уверял, что по согласованию с Россией продлит этот договор на 5 лет без предварительных условий. Теперь же, после выборов, это вовсе не гарантировано. Советники Трампа строят домыслы о том, чтобы добиться от России уступок, на которые она пошла в отношениях с администрацией Трампа - а именно продления договора только на один год при условии заморозки всех ядерных боеголовок, не только стратегических, но и тактических. (...) Согласовать новый договор, который придет на смену СНВ-III, за один год будет невозможно. (...) Если же Байден еще будет настаивать на инвазивной верификации заморозки ядерных арсеналов, Россия откажется, а срок действия СНВ-III истечет".

"После разочарования неспособностью Трампа добиться примирительной политики в отношении России в собственном аппарате безопасности и Конгрессе США, ожидания российского руководства от Байдена невелики. (...) Будет больше холода и, определенно, не будет оттепели", - заключает Der Standard.