Новые обвинения по делу Навального отягощают Кремль

"Давление на Кремль в связи с делом Навального усиливается. После публикации новых подробностей отравления оппозиционера Кремлю грозят неприятные вопросы и последствия", - пишет австрийское издание Der Standard.

"Несколько дней назад российский президент Владимир Путин, отвечая на вопрос об отравлении Алексея Навального, еще не видел причины для расследования только из-за того, что "человек чуть не умер". Однако этот вопрос, вероятно, настигнет его уже скоро, ведь предстоит ежегодная пресс-конференция", - отмечает журналист Андре Баллен.

Согласно расследованию британского издания Bellingcat и российского издания The Insider, в отравлении Навального участвовали 8 сотрудников российской спецслужбы ФСБ, напоминает издание.

"Официально Кремль пока не отреагировал на новые обвинения, однако близкие к Кремлю СМИ в очередной раз ответили на них аргументом о том, что "если бы спецслужба этого хотела, она бы убила Навального". Похожей направленности, вероятно, будут в четверг и аргументы Путина - с крайне неловкими попытками избежать упоминания имени самого Навального. Ранее он уже представлял транспортировку своего заклятого врага в Германию как доказательство невиновности Кремля", - указывает автор статьи.

"Однако ответные нападки и утверждения Москвы, в которых в последнее время даже Берлин обвинялся в том, что отравил уже лежавшего в коме Навального во время перелета в Германию, не были по-настоящему правдоподобными. Поэтому после пресс-конференции могут грозить дальнейшие неприятности", - полагает Баллен.

"Ведь хотя Путин одним из последних глав государств в мире поздравил Джо Байдена с победой на выборах в США, вместе с появлением демократа в Белом доме могут быть снова ужесточены санкции в связи с данным делом. В сравнении с республиканцами демократы в целом считаются более решительными противниками Москвы в идеологическом смысле".

"Если санкции уходящего президента США Дональда Трампа против "Северного потока-2" были нацелены прежде всего на то, чтобы открыть американскому нефтяному и газовому лобби дорогу в Европу, то при Байдене основное внимание, вероятно, будет снова больше уделяться нарушениям прав человека", - говорится в статье.

"Считается, что практически наверняка названные по именам лица, виновные в совершении преступления и стоящие за ним, будут включены в черный список американцев и европейцев. Наряду с этой мерой, которой Кремль может не придать значения, не стоит исключать и других санкций, которые ударят по российской экономике и финансам. В любом случае политическое давление и связанная с ним неопределенная обстановка для инвесторов еще сохранятся некоторое время", - заключает Der Standard.