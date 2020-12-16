Сказкам о невиновности никто не верит

"Такие преступления, как покушение на российского оппозиционера, возможно, останутся безнаказанными, но они не останутся нераспознанными", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"(...)Вместо того чтобы начать расследование, российская юстиция направила в Берлин четыре запроса о предоставлении правовой помощи. Раз Германия настаивает на том, что произошло преступление, пусть предоставит доказательства".

"Если бы российская юстиция действительно была бы заинтересована в таких доказательствах, она нашла бы хорошие отправные точки в расследованиях Bellingcat и других СМИ, - указывает журналист Даниэль Бресслер. - Они ведут к команде из восьми сотрудников российской спецслужбы. Думать, что теперь этих мужчин могут допросить в связи с возможным участием в сговоре с целью совершения убийства, конечно, абсурдно. В конце концов эти люди являются частью той же несправедливой системы, что и российская юстиция".

"Тем не менее такие расследования важны. На Западе они помогают бороться со сказками Кремля о невиновности. В России они напоминают о том, что, хотя преступления по заказу государства и могут совершаться безнаказанно, они вовсе не всегда остаются нераспознанными", - заключает Süddeutsche Zeitung.