Мучительно долгая агония

"Хотя в Польше был разработан новый закон о защите животных, в настоящий момент миллионы норок все еще умерщвляются ради торговли мехом - страшным способом", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Как известно, политики - тоже люди, поэтому политику зачастую определяют личные взгляды. В случае с Ярославом Качиньским самого могущественного человека страны побудила к действиям любовь к животным. Качиньский, председатель крупнейшей правительственной партии "Право и справедливость", которого в интернете можно найти запечатленным с кошками на множестве фотографий, инициировал в этом году принятие нового закона о защите животных. В частности, он призван полностью запретить в Польше пушное звероводство. Польша наряду с Данией и Финляндией входит в число крупнейших экспортеров меха в Европе, прежде всего норок. Их ценный мех пользуется особенной популярностью в Китае и России (...)".

Насколько срочной и необходимой была инициатива Качиньского, показывают видео, снятые немецкими и польскими защитниками животных и показывающие, каким страшным образом убиваются норки. "(...) Для забоя животных помещают в боксы, где их умерщвляют газом, прежде чем снять с них шкуру. На кадрах видно, что норки вовсе не теряют сознание сразу и не умирают быстро, как любит утверждать аграрное лобби".

"Вместо этого в боксах происходит долгая агония - по словам Фридриха Мюльна из организации Soko Tierschutz иногда норки живы, даже если открыть бокс спустя полчаса. Животные в панике бегают внутри наполненного газом бокса и ранят себя, о чем говорят следы крови. Они испытывают большие страдания. Норки - хорошие пловцы и могут надолго задерживать дыхание, тем страшнее становится эта процедура", - пишет издание.

"Если животные выживают после этой пытки, работники либо еще раз швыряют их в бокс, или топчут насмерть. На кадрах видно, что среди мертвых норок все еще есть живые, которые, испытывая огромные муки, медленно умирают". "Способы забоя в меховой индустрии еще более немыслимы, чем в животноводстве в целом", - говорит Мюльн".

"Поэтому во многих странах разведение пушных зверей давно запрещено. (...) Но в Польше, по данным защитников животных, каждый год на нескольких сотнях ферм убивается 5-6 млн норок. Сельскохозяйственное лобби занимает сильную позицию в стране и парламенте, в этой отрасли работает несколько тысяч человек. Насколько влиятельным является лобби, пришлось осознать и Качиньскому с его законодательной инициативой. Она вызвала протесты фермеров и ожесточенные политические дебаты во всех партиях", - говорится в статье.

"18 сентября закон был принят в Сейме, нижней палате парламента, но только благодаря голосам оппозиции. В правительственной коалиции десятки депутатов проголосовали против, что стало афронтом для главы партии Качиньского. Также и в Сенате, верхней палате парламента, разгорелись конфликты. Когда 14 октября там, наконец, все-таки проголосовали за закон, Сенат принял решение о внесении 36 поправок. Решающая из них состоит в том, что пушное звероводство будет разрешено еще как минимум до 31 июля 2023 года", - передает Süddeutsche Zeitung.