Ужас на Энгельсгассе

"Серьезные обвинения в адрес женского католического ордена "Сестры Нидербронна": в одном из детских домов города Шпайер они как минимум закрывали глаза на домогательства к детям. Под опекой сестер также находился детский дом в Обераммергау", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Андреас Кайль (имя изменено) - 63-летний мужчина, с седыми волосами средней длины и крепким телосложением. Когда он говорит о "Сестрах Нидербронна", воспитательницах детского дома, в котором он вырос, он негодует. По его словам, имущество католического ордена, основанного 170 лет назад в Эльзасе, его монастыри, клиники и дома престарелых, необходимо конфисковать в пользу бывших воспитанников детского дома. В качестве компенсации за то, что с ними делали. Об этом говорит мужчина, телу и психике которого был нанесен серьезный ущерб. Эксперт подтвердил наличие у Кайля серьезных проблем со здоровьем, как психических, так и физических. Психиатр, назначенный социальным судом Дармштадта, связывает эти проблемы с переживаниями мужчины в детстве и юности", - передают журналисты Бернд Кастнер и Райнер Штадлер.

В детский дом на Энгельсгассе в городе Шпайер Андреас Кайль попал в 1963 году в возрасте 5 лет. Там он жил до 1972 года, повествует издание. "По его собственным словам, в это время он бесчисленное количество раз подвергался сексуальным домогательствам. Главным преступником был Рудольф Моценбэкер, бывший генеральный викарий епископства Шпайера и официал, то есть главный церковный судья. Кайль прислуживал ему во время месс. По его словам, Моценбэкер то и дело домогался его".

"Кроме того, по словам Кайля, его и других воспитанников детского дома взрослые насиловали на сексуальных оргиях. В них участвовали и политики. В разговоре с Süddeutsche Zeitung Кайль сказал, что монахини заставляли детей участвовать в встречах и получали за это деньги от мужчин, "наличными и в конвертах", - говорится в статье.

"Когда Кайлю было 12 или 13 лет, он вместе с одной девочкой пошел в полицию и ведомство по защите несовершеннолетних, чтобы заявить об изнасилованиях. Но "нам, детям, никто не поверил", рассказывает он. Когда об этом узнали сестры, его и девочку наказали и избили".

"Позже, говорит Кайль, он нашел девочку повешенной на чердаке детского дома. На одной из вечеринок она забеременела от церковнослужителя. Если эти обвинения соответствуют действительности, речь идет об особенно серьезном случае насилия в католической церкви. То, что монахини зарабатывали на этом деньги, придает ему новый масштаб", - отмечает издание.

Кайль подавал заявления в несколько отделений прокуратуры, однако расследование не было начато в связи с истечением срока давно преступления. Уголовное дело не возбудили и судьи социального суда, хотя, пишет издание, они верят Кайлю. "У всех членов принимающей решение палаты суда нет серьезных сомнений" в заявлениях Кайля, говорится в решении от мая 2020 года.

"Подтверждает ли это обвинения в адрес ордена? Юрист Райнхард Любиц, который на протяжении нескольких лет на общественных началах является представителем "Сестер Нидербронна" по вопросам насилия, (...) отвечая на запрос SZ, выразил сомнения: "Настоящая секс-торговля находящимися на попечении сестер детьми", участие политиков и все это на протяжении многих лет - как "такие немыслимые вещи можно было скрывать годами? Другие могут считать это возможным. Я сомневаюсь".

"Кайль в свою очередь сомневается в желании сестер расследовать это дело. Так, в 2013 году он представил уполномоченному ордена по вопросам насилия свои вопросы. (...) Согласно протоколу, он хотел знать, почему сестры заставляли его, в том числе "путем побоев", служить на мессах у священника, "зная, что там его будут домогаться и насиловать".

"Ответ сестер: "Поведение священника, насколько я помню, не давало повода подозревать его в сексуальных домогательствах". Кайль спросил, почему сестры не помогали ему, когда его насиловали, "хотя в области гениталий и ануса шла кровь, что было видно по трусам". Ответ: белье собирали у всех воспитанников и "не проверяли причину появления отдельных пятен".

Кайль - не единственный, кто обвиняет Моценбэкера. По данным епископства Шпайера, в 2014 и 2018 годах к нему обращались другие мужчины, которых в юности домогались прелаты.

"В епископстве Шпайера не сомневаются, что детям из детдома на Энгельсгассе пришлось пережить страшное. Епископ Карл-Хайнц Виземанн полагает, что умерший в 1998 году Моценбэкер домогался детей. Еще в 2013 году его епископство выплатило Кайлю 15 тыс. евро, "в знак признания его страданий".

"Теперь, когда у ордена "Сестры Нидербронна" появилась новая руководительница в лице Барбары Гайсингер, в епископстве надеются на последовательное сотрудничество в расследовании. Орден объявил о созыве комиссии, которая займется оценкой произошедшего".

"При этом детский дом в Шпайере - не единственное учреждение, относительно которого ордену приходится отвечать на критические вопросы. Можно провести параллели с бывшим детским домом "Гензель и Гретель" в Обераммергау. Детский дом города Мюнхен долгое время находился под опекой "Сестер Нидербронна". Там в 1960-1970-е годы дети также подвергались сексуальному насилию", - пишет Süddeutsche Zeitung.