Геостратеги, дайте России и Китаю отдохнуть

"В последние годы на Западе в дискуссиях кругов, занимающихся вопросами безопасности, преобладало беспокойство из-за возрождающейся России, - пишет колумнист BloombergView Леонид Бершидский. - Но судя по "Мюнхенскому докладу по вопросам безопасности" этого года, который по традиции задает повестку престижной конференции в баварском городе (она начинается в пятницу), фокус внимания постепенно смещается в сторону Китая". Однако, по словам автора статьи, Западу следует больше внимания уделять внутренним проблемам.

"Авторы доклада обнаружили, что Россия с ее экономикой размером с испанскую, проблемой международной конкурентоспособности и серьезной нехваткой "мягкой силы" не может до бесконечности оставаться осью дебатов по вопросам безопасности. По сравнению с двумя предыдущими докладами более заметную роль начинает играть Китай", - отмечает журналист.

Бершидский приводит цитату из доклада: "В то время как Иран и даже Россия не предлагают другим странам привлекательную модель, Китай все активнее преподносил свое сочетание автократического правления и капитализма в качестве заманчивой альтернативы западной модели и умело занял место, освобожденное США".

Все другие вопросы кажутся более незначительными, но все же в докладе есть глава, посвященная экологической безопасности, пишет Бершидский. В ней указывается, что загрязнение окружающей среды убивает в 15 раз больше людей, чем все войны и вооруженные конфликты вместе взятые. Есть глава об Африке, где ежегодно 20 млн молодых людей выходят на рынок труда, но заняться им особо нечем.

"Готов поспорить, что этим проблемам на конференции будет уделено меньше времени и уж точно меньше внимания со стороны СМИ, чем "более сексуальным" вопросам конкуренции великих держав и нового миропорядка. Но они, в некотором смысле, более реальны и важны, чем геополитические конструкции", - подчеркивает автор статьи. В любой западной стране обычных людей больше беспокоят "наводнения, ураганы и миграционные кризисы, чем в высшей степени теоретическая вероятность нападения России или наращивание Китаем сил в Южно-Китайском море".

Значение Китая и России в жизни европейцев и американцев сравнительно мало, если только кто-то не желает использовать их в качестве вопросов, способных объединить общество, разобщенное из-за более существенных проблем, указывает колумнист Bloomberg. "Но этот метод - создание образа нависшей внешней угрозы, когда есть мало предложений по решению внутренних проблем - очень в духе России (а когда нужно, и Китая)", - подчеркивает Бершидский.