Новая грязная кампания в СДПГ

Редакция немецкого таблоида Bild получила от анонимного информатора скриншоты электронной переписки, которая может стать сенсацией. Одним из фигурантов, возможно, окажется лидер молодежного крыла СДПГ (Jusos) Кевин Кюнерт, пишет автор публикации Филипп Пятов.

Как следует из переписки, некий Юрий из Санкт-Петербурга обратился к Кюнерту с предложением поддержать его кампанию против "большой коалиции" - в том числе через Facebook посредством пропагандистских постов с фейковых аккаунтов. По словам информатора, Кюнерт с радостью принял предложение.

"Я бы хотел предложить тебе поддержку твоей кампании против "большой коалиции", - цитирует издание первое письмо Юрия, написанное по-английски. У Кюнерта и Юрия якобы есть общий знакомый, который в переписке фигурирует как "Ю", через которого он и вышел на молодого немецкого политика. Вначале, пишет Пятов, лидер молодых социалистов проявил недоверие к автору письма и попросил назвать любимый напиток общего знакомого. "Mio Mio Mate Ginger", - последовал ответ, и сомнения у "предполагаемого Кюнерта" отпали.

"Нам действительно может потребоваться мощный рывок. (...) И пока все выглядит так, как будто за все платит Jusos, я спокоен", - ответил Кюнерт, если верить переписке.

Представитель Кюнерта сказал Bild, что их организация никогда не пользуется подобными методами. Кроме того, Кюнерт якобы не слишком силен в английском, да и адрес электронной почты у лидера молодежного крыла СДПГ другой. "Доказательств подлинности скриншотов переписки не существует", - констатирует корреспондент.