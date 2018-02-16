НСА, Россия и Трамп: как "темные деньги" отравляют американскую демократию

В то время как американские населенные пункты снова и снова становятся жертвами насилия с применением огнестрельного оружия, как случилось позавчера в Паркленде, штат Флорида, Национальная стрелковая ассоциация (НСА) продолжает оказывать огромное влияние на американских законодателей - в основном через гигантские взносы в предвыборные кампании, пишут высокопоставленные сотрудники Center for American Progress (Вашингтон) Алекс Таусанович и Диана Пилипенко в статье для CNBC.

"Но, когда речь заходит о финансировании, НСА, возможно, зашла слишком далеко: ФБР недавно начало расследование, не переводил ли деньги один из руководителей ЦБ России, сторонник Путина, незаконным путем через эту организацию, чтобы помочь кампании Трампа", - говорится в статье.

"Эти обвинения заставили сенатора Рона Уайдена подать жалобу в Федеральную избирательную комиссию США и предпринять усилия по получению документов из Министерства финансов и НСА", - отмечают авторы.

Поступали многочисленные сообщения о том, что огромные суммы денег из России связаны с активами и деловыми интересами президента Трампа. Недавние сообщения показали, что продолжаются вливания в активы, связанные с брендом "Трамп", из непонятных источников, подобных анонимным обществам с ограниченной ответственностью и подставным компаниям, пишут Таусанович и Пилипенко.

НСА является одной из крупнейших организаций с "темными деньгами": она сообщила об огромных вложениях в предвыборную кампанию, не раскрывая источник средств, - а это более 35 млн долларов за один только электоральный цикл 2016 года, сообщают авторы.

"Существуют простые практические шаги, которые Конгресс и даже отдельные штаты могут предпринять, чтобы восстановить прозрачность, отчетность и доверие к тому, как управляется наша страна", - говорится в статье.

"Например, законодателям следует потребовать у кандидатов в президенты и других высокопоставленных чиновников предоставлять налоговые декларации и другую финансовую отчетность, расширить отчетность по финансированию предвыборных кампаний, приняв Акт об отчетности и Акт о честной рекламе, и потребовать большей корпоративной прозрачности от таких склонных к секретности штатов, как Делавэр, Невада и Вайоминг", - предлагают Таусанович и Пилипенко.

"Это лишь некоторые пути борьбы с политическим отмыванием денег, изложенные в новом докладе Center for American Progress, - поясняют авторы. - Кампания Трампа доказала, что эти гарантии безопасности должны быть законодательно оформлены, а не приняты в качестве "нормальной практики", которую кандидаты соблюдают на свое усмотрение", - говорится в статье.