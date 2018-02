16 февраля 2018 г. Associated Press | Daily Mail Интервью AP: недруг Путина Ходорковский не хочет стать президентом "Михаил Ходорковский, российский олигарх, сделавшийся диссидентом, говорит, что не заинтересован в том, чтобы сменить Владимира Путина на посту президента, но может поддержать телезвезду Ксению Собчак на президентских выборах в следующем месяце", - говорится в статье, подготовленной неназванными журналистами Associated Press и опубликованной в Daily Mail. Издание поясняет, что в четверг Ходорковский дал интервью Associated Press. "Он сказал, что движимые политическими мотивами санкции США и ЕС против России не срабатывают, а также предостерег, что в ближайшем будущем отношения Путина с США вряд ли улучшатся", - говорится в статье. "Он сказал, что по большому счету хочет, чтобы в России была новая политическая система в целом", - говорится в статье. "Увы, ни один человек, который хочет прийти и заменить собой Путина, не является решением", - сказал он. "Вместо этого он призвал к постепенным реформам в сторону парламентской демократии", - говорится в статье. В интервью была затронута тема президентских выборов 18 марта в России. Ходорковский "говорит, что это в любом случае "не выборы", так как результат известен всем. И все же он призывает людей встать с диванов и проголосовать", сказано в материале. "Ходорковский намекнул, что склоняется к тому, чтобы остановить выбор на Собчак, но призвал, чтобы она вначале прояснила свои позиции", - пишет издание. "Не знаю, проголосую ли я за нее либо вычеркну всех и напишу: "Мне надоел Путин", - сказал Ходорковский. "Ходорковский не считает, что лидер оппозиции Алексей Навальный - это решение, обвиняя его в попытках стать "добрым царем" вместо реформирования политической системы России", - говорится в статье. Будет ли Ходорковский баллотироваться на президентских выборах в 2024 году? Он сказал: "Я против того, чтобы кто угодно баллотировался, чтобы заменить собой Путина. Я думаю, что эта позиция обречена". Источник: Daily Mail