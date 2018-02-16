Сибирские города должны умирать, чтобы олигархи могли предаваться сексуальным утехам

Все сегодня говорят об Олеге Дерипаске - главным образом из-за его связи с девушкой из эскорт-агентства. В Сибири, где стоят его заводы, сыты им по горло по другим причинам, пишет Кристоф Штраух на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Перед зданием краевой администрации Красноярска собралось более ста человек, многие в медицинских масках: таким образом жители выражают протест в связи с экологической ситуацией, драматическим образом ухудшающейся в зимние месяцы, говорится в статье.

"Согласно данным онлайн-карты загрязнений сайта AirVisual, в начале февраля Красноярск занял одну из первых строчек в списке городов мира с самым загрязненным воздухом", - сообщает корреспондент.

"С начала этого года уже семь раз объявлялось о "неблагоприятных погодных условиях": городская администрация рекомендовала гражданам отказаться от использования личных автомобилей, не ходить с детьми вблизи дорог и по возможности больше времени проводить на даче или за городом, а предприятиям - минимизировать вредные выбросы", - повествует автор.

Жители Красноярска считают основными виновниками загрязнения воздуха два крупных предприятия, которые принадлежат олигарху Андрею Мельниченко (угольная электростанция) и Олегу Дерипаске (завод по производству алюминия). Завод Дерипаски, указывает FAZ, является крупнейшим предприятием по производству алюминия в мире. Протест, проходивший у здания администрации, был направлен против этих двух "загрязнителей".

По словам организатора акции Татьяны Процыковой, как ни странно, когда в город приезжает президент или другой высокопоставленный чиновник, жители видят голубое небо. "А после их отъезда наши политики рассказывают нам, что здорово они с правительством обсудили наши экологические проблемы", - говорит она.

"Так случилось и на прошлой неделе, когда в город приезжал Владимир Путин - в круг приближенных которого входит и Дерипаска - и встречался с врио губернатора Красноярского края Александром Уссом. На совместном заседании Путин посетовал, что на оба крупных предприятия приходится большой объем выбросов, и поручил их представителям перейти на лучшие из доступных экологических технологий. При этом он указал, что на долю автомобильных выхлопов приходится 36%, а на долю завода по производству алюминия - 29% от общего числа выбросов. (...) Усс добавил, что Красноярск занимает третье место по загруженности автомобилями после Москвы и Санкт-Петербурга", - говорится в статье.

"Однако независимые российские СМИ видят основную причину загрязнения красноярского воздуха в выбросах предприятий Мельниченко и Дерипаски. После того как 18 лет назад - через считанные дни после избрания Путина президентом - Дерипаска получил завод в собственность, объемы производства с 800 т в год выросли до миллиона", - пишет Штраух, ссылаясь на публикацию в "Новой газете". Как пишет российское издание, с этого момента начался рост онкологических заболеваний - прямой зависимости пока установлено не было, однако "Новая газета" ссылается на несколько исследований, которые указывают на подобную взаимосвязь.

"У алюминиевого магната сегодня другие печали", - пишет автор, имея в виду сенсационные разоблачения оппозиционера и борца с коррупцией Алексея Навального, выставляющие Дерипаску в неприглядном свете. Речь идет о его путешествии на яхте в компании девушек из эскорта и высокопоставленного правительственного чиновника Сергея Приходько. Для Навального, замечает автор, путешествие Дерипаски на шикарной яхте с представителем власти является в первую очередь доказательством факта коррупции.

"Сайт Навального в четверг был частично блокирован по указанию Роскомнадзора", - сообщает издание.

"Для жителей Красноярска эти события - еще один повод для недовольства: в то время как город задыхается от экологических проблем, на первое место выходят не выбросы алюминиевого завода, а другие аспекты жизни Дерипаски", - передает корреспондент.

"Новая Газета" тоже негодует, указывая на то, "в Москве куда интересней обсуждать, имеют ли взрослые мальчики право на оплачиваемый секс, а не то, почему сибирские города должны загибаться, оплачивая этот секс", цитирует немецкое издание.