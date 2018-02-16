"Красная машина" дает сбой

"Самый главный фанат наблюдает внимательно: жажда золота у президента Путина велика. Однако сборная проиграла свою первую игру против Словакии - несмотря на "Волшебника", - пишет Марк Хайнрих на страницах немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Перед Павлом Дацюком, получившим благодаря своей умелой игре прозвище "Волшебник", стоит особая задача: он должен привести хоккейную сборную России к первому с 1992 года триумфу на Олимпийских играх. Это будет сложным предприятием, как показал вечер среды: старт российской сборной в игре против Словакии, закончившийся счетом 2:3 (2:2, 0:0, 0:1), оказался провальным, пишет журналист.

"Мы несем большую ответственность. Люди у нас хотят золота. Мы его тоже хотим", - заявил тренер российской сборной Олег Знарок.

"В настоящее время он копирует целенаправленную стратегию "красной машины", под колеса которой попадали все соперники на Олимпиаде в период с 1956 по 1988 год. Он делает ставку на блоки клубов", - отмечает Хайнрих.

Капитан команды Дацюк является главным орудием тренера на льду. В Южной Корее он собирается пополнить свою блестящую коллекцию многочисленных наград. "Этого ожидает и один из главных фанатов: Владимир Путин. Президент жаждет престижных побед, благодаря которым его страна сможет вернуть себе самосознание спортивной сверхдержавы. Особенное значение это имеет после вынесенного МОК решения, согласно которому из-за системы государственного допинга в Сочи российские спортсмены теперь выступают на Олимпиаде как "олимпийские атлеты из России" под нейтральным флагом. Путин долгое время позиционирует себя как народного трибуна, воодушевленного хоккеем, играет в хоккейной униформе в благотворительных матчах и забивает при этом - какое совпадение! - большинство голов", - пишет журналист.

"Чтобы в хоккейном центре в Канныне все шло по плану, Континентальная хоккейная лига, финансируемая государством и дружественными Путину олигархами, приостановила проведение матчей на четыре недели", - передает издание.

Главная мысль советского хоккея звучит так: "Важно не то, как быстро ты бегаешь, а как быстро ты думаешь". "Однако оба варианта оказались не особенно убедительными в игре против смело оборонявшихся аутсайдеров из Словакии. В неожиданном поражении от команды, занимающей 11-е место в международном рейтинге, и по "Волшебнику" было заметно, что даже он временами является всего лишь человеком", - пишет Хайнрих в заключение.