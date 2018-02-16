За Северной Кореей наблюдают во все глаза

"Высокопоставленные официальные лица не скрывают, что администрация США наращивает свой разведывательный потенциал, дабы сосредоточиться на Корейском полуострове, но шесть источников, осведомленные о планах США, описали почти беспрецедентную спешку в ведомствах, отвечающих за шпионаж и кибервойну", - сообщает журналистка Foreign Policy Дженна Маклафлин.

"На деле первый удар по северокорейскому режиму может быть цифровым, а не физическим, утверждают два отставных сотрудника разведки, осведомленные о приготовлениях", - говорится в статье.

"Первый выстрел будет кибернетическим", - сказал один из этих экс-сотрудников.

Издание утверждает: "В то время как северокорейский лидер Ким Чен Ын хвалится прогрессом своей страны в разработке ракет, правительство США в последние 6 месяцев приступило в нескольких странах, в том числе в Южной Корее и Японии, к тайному созданию основ для возможных кибератак по Северной Корее. Этот процесс включает в себя прокладку оптоволоконных кабелей в качестве "мостов" с регионом, а также создание отдаленных баз и постов прослушки, где хакеры, возможно, попытаются получить доступ к северокорейскому интернету, в основном изолированному от соединений с внешним миром".

По словам автора, это отражает более масштабные приготовления.

"Происходят "огульные" перемены стоимостью в миллиарды долларов: на Пхеньян перенацеливаются радиотехническая разведка, сбор видовой информации воздушно-космической разведкой, геопространственная разведка и другие технические возможности", - говорится в статье.

Региональных аналитиков тоже переводят в другие отделы. "Если ты аналитик по Африке, тебе кранты", - сказал некий отставной американский разведчик.

По словам источников, военных аналитиков-резервистов призывают на службу, чтобы они сосредоточились на Северной Корее. Частные компании, работающие по контрактам с военными и разведкой, ищут аналитиков со знанием корейского языка, в том числе с обязанностями по выявлению и вербовке так называемых "людей-источников разведданных".

"Управление военной разведки (DIA) после праздников пережило момент "Ой, блин", как поведал нашему журналу другой источник: тогда всерьез началось срочное планирование переброски ресурсов на Восточную Азию. Некоторые эксперты из таких сфер, как противодействие терроризму и наркоторговле, внезапно получают новые задания или опасаются, что вскоре такие задания поступят, им велят перевести взгляд на Корейский полуостров, как указал третий источник", - говорится в статье.

Тайная служба обороны (шпионское подразделение DIA), увеличило свое присутствие в вышеупомянутом регионе, утверждает издание. Правительство США старается "разместить на полуострове лучших из лучших для сбора информации и реагирования", сообщил изданию еще один отставной сотрудник военной разведки.

Многие действующие и бывшие сотрудники поделились с журналом опасениями, что "лазерная сфокусированность" на Северной Корее нанесет ущерб деятельности в других горячих точках вроде Сирии и Ирана.

Директор ЦРУ Майк Помпео в январе, выступая на мероприятии в Вашингтоне, "отметил, что ЦРУ способствует санкциям, призванным создавать экономическое давление, и "работает над подготовкой серии вариантов" на случай, если дипломатия потерпит неудачу", напоминает издание.

"Одним из этих вариантов, сказал нашему журналу один экс-сотрудник разведки, осведомленный о недавних планах, может быть удар по активному использованию криптовалют Северной Кореей", - сообщает издание. "Теперь у них есть резон для взлома биткоина", - заявил источник. Он предсказал, что "предупредительным выстрелом" может стать массированная атака на биржи биткоина.