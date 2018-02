16 февраля 2018 г. Обзор прессы | Inopressa Американские ИТ-гиганты в гуще битвы за свободу российского интернета Англоязычная пресса описывает ситуацию, которая последовала за обнародованием очередного расследования Алексея Навального. "Россия блокирует сайт Алексея Навального после его расследования в отношении олигарха" - таков заголовок в The New York Times. Журналист Иван Нечепуренко пишет: "В четверг российские власти заблокировали сайт видного лидера оппозиции после того, как он отказался выполнить постановление суда об удалении размещенного в интернете видеоролика, где высокопоставленный чиновник обвиняется в получении взятки от богатого бизнесмена". Издание отмечает, что суд предписал удалить контент, в том числе, американским сервисам Instagram и YouTube. На момент публикации статьи в The New York Times "Google, материнская компания YouTube, пока не удалил видеоролик Навального", сообщает автор. Комментируя вышеупомянутое постановление Усть-Лабинского суда по иску Олега Дерипаски, издание замечает: "То, что постановление местного суда, входящего в российскую политизированную судебную систему, надлежащим образом выполняется крупным государственным ведомством, немедленно натолкнуло противников Кремля на вопрос, не действовал ли Дерипаска, имеющий тесные связи с президентом Владимиром Путиным и другими кремлевскими официальными лицами, в интересах правительства, дабы заставить Навального замолчать". "Дерипаска, всплывший в качестве одной из центральных фигур в расследованиях российского вмешательства в избирательную кампанию 2016 года в США, сказал через официального представителя, что утверждения Навального о взяточничестве и проститутках - "горячая история, которая выглядит далекой от правды". Он также отрицал, что судебный иск был замаскированной попыткой "надеть намордник" на Навального", - говорится в статье. "Иск г-на Дерипаски призван защитить его право на неприкосновенность частной жизни и не имеет ничего общего с какой-либо политической борьбой между Навальным и его политическими противниками", - сказано в заявлении официального представителя, присланном по электронной почте. "Представитель отрицал какие-либо скрытые побуждения в действиях Роскомнадзора, уверяя: "Любые предположения, что он действовал по указаниям российского правительства, смехотворны". Но сторонники Навального спросили, почему, если никакого политического мотива не было, ведомство заблокировало не только интернет-страницу, где размещено само расследование, но и весь сайт и некоторые другие, которые с ним связаны", - говорится в статье. "Лидер российской оппозиции осудил Instagram за то, что он поддался нажиму правительства", - сообщает в заголовке The Washington Post. Журналист Антон Трояновски замечает: "В четверг американские ИТ-гиганты оказались в гуще битвы за свободу российского интернета, когда Instagram, по-видимому, смирился с постановлением суда о блокировке доступа к записям, которые поставили в неудобное положение олигарха и высокопоставленного правительственного чиновника". "Instagram решил выполнить российские незаконные требования о цензуре и удалил кое-какой контент об олигархе Дерипаске, - написал Алексей Навальный в Twitter. - Позор вам, Instagram!" (перевод записи, сделанной в Twitter Навального на английском языке. - Прим. ред.) По мнению издания, эта очередная эскалация в борьбе между российским правительством и оппозиционными активистами за свободу слова в интернете. "Навальный, снискавший известность как активист, борющийся с коррупцией, а теперь призывающий сторонников бойкотировать президентские выборы 18 марта, воспользовался интернетом, чтобы обрести сторонников по всей стране, хотя в СМИ, контролируемые государством, его не допускают", - говорится в статье. "Аналитики говорят, что страх перед публичной и международной негативной реакцией, а также желание сохранить видимость открытости в стране пока удерживают Кремль от попыток перекрыть каналы связи Навального. Реакция государства на свежий видеоролик Навального наводит на мысль, что это новый, более жесткий подход. Хотя в прошлом его сайт несколько раз блокировали, его видеоролик, на данный момент собравший больше всего просмотров (прошлогоднее расследование о тайном богатстве российского премьер-министра Дмитрия Медведева), остается доступным на YouTube", - говорится в статье. "Instagram удалил контент, который не понравился Кремлю. YouTube пока принимает решение" - отмечает в заголовке BuzzFeed. Журналист Хейс Браун отмечает, что после постановления Усть-Лабинского суда возникли вопросы к двум американским ИТ-гигантам: готовы ли они размещать контент, который сочтен неудобным для Кремля? "Когда государства считают, что что-то в интернете нарушает их законы, они могут обращаться в компании и просить нас ограничить доступ к этому контенту, - сказал неназванный официальный представитель Instagram в интервью BuzzFeed News, отвечая на вопрос о решении. - Мы тщательно изучаем такие просьбы в свете местных законов и там, где это уместно, делаем его (т.е. контент. - Прим. ред.) недоступным в соответствующей стране или на соответствующей территории". Издание отмечает: "Официальный представитель этой компании, зарегистрированной в США, не ответил на последующие вопросы - например, стал бы Facebook удалять записи гражданина США или выполнил бы Instagram похожее постановление суда в США, даже если бы это означало, что придется покрывать важную политическую фигуру".