16 февраля 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Сирийская эпопея, увы, не кончается Проведенный в Сочи Конгресс нацдиалога Сирии "потерпел фиаско", пишет Le Figaro: "мир по-московски не убедил ни сирийскую оппозицию, ни курдов". Ширится скандал вокруг "российских наемников", воюющих за Асада. Россия признала гибель своих граждан при авиаударе США в Сирии, пишет FT. The Washington Post считает "крупнейшим препятствием для завершения войны с ИГИЛ* и начала стабилизации Сирии" Турцию. "Конференция в Сочи потерпела фиаско, охладив надежды России, которая думала, что у нее получится лучше, чем у ее западных соперников", - пишет обозреватель Le Figaro Изабель Лассер о Конгрессе национального диалога Сирии. После падения Ракки и в свете успехов в борьбе с ИГИЛ* многие надеялись, что Сирия войдет в новую фазу - в стадию восстановления и переходного политического процесса. "Но война вспыхнула с новой силой - словно ослабление джихадистской угрозы создало некую воздушную тягу", - отмечает журналистка. Саммит в Сочи сопровождался усилением военного наступления сирийского режима против мятежных анклавов и продолжением турецкого наступления на курдов на севере страны. "Москва вновь открыла для себя: войну выиграть легче, чем мир. Особенно на Ближнем Востоке", - пишет Лассер. На бумаге Кремль сохраняет преимущества возможного миротворца. Его военная интервенция в Сирии, начавшаяся в 2015 году без согласия великих держав, послужила его целям и интересам в регионе. "России не давали ходу после аннексии Крыма. Она вновь обрела международный статус и восстановила нечто вроде особых отношений в США", - поясняет Жюльен Носетти, французский эксперт по России. Россия в регионе разговаривает со всеми: с Турцией, Ираном, Саудовской Аравией, Израилем. Однако возможности политического влияния России в Леванте не безграничны. В Сочи речь шла "скорее о сделке, чем о настоящем дипломатическом процессе", констатирует дипломат Жан-Клод Куссеран. Московский мир не убедил ни сирийскую оппозицию, ни курдов. "Россия слишком связана своей верой в восстановление положения Асада, чтобы оказывать на него серьезное давление" - полагает эксперт Жан-Пьер Филью. Другим источником напряженности для Кремля является столкновение интересов Ирана и Израиля на сирийской территории. И наконец, Россия знает, что у нее не будет средств для того, чтобы сыграть главную роль в восстановлении Сирии, рассуждает обозреватель. "Русские открыли для себя широкую дорогу на Ближнем Востоке, провоцируя нарушение регионального равновесия. Они также доказали разоружающейся Европе и США, что "сила оружия не устарела", по словам Носетти. Но сирийский тупик по-прежнему остается непроходимым", - заключает журналистка. "Как предполагается, в результате недавнего авиаудара США в Сирии погибли пять российских граждан; это первый известный случай гибели россиян в результате военных действий США в этой стране", - пишут журналисты Financial Times. "Признание Москвой того, что на прошлой неделе россияне участвовали в наступлении сирийского режима на курдские силы, опирающиеся на США, а затем отступили после осуществленного американцами сильного обстрела с воздуха и средствами артиллерии, наводит на мысль, что в конфликте используются российские наемники", - говорится в статье. Официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что пятеро мужчин, "предположительно граждане России", погибли при атаке 7 февраля, а неуточненное число россиян пострадало. Неназванный "шейх одного племени сообщил FT, что целью наступления был захват нефтяных месторождений и что российские силы находились там, чтобы помочь боевикам построить понтонный мост для перехода через Евфрат", говорится в статье. Журналист The Guardian Марк Беннеттс сообщает подробности о российских наемниках, которые считаются погибшими в Сирии. "Игорь Косуторов (так в оригинале; вероятно, Косотуров. - Прим. ред.) не был действующим военнослужащим российской армии. Но родственники 45-летнего владельца продуктового магазина считают, что он - в числе десятков российских граждан, погибших в этом месяце близ Дейр-эз-Зора в результате авиаудара коалиции во главе с США", - передает корреспондент. МИД России признал, что пять граждан, вероятно, были убиты во время бомбежки, сражаясь вместе с сирийскими "прорежимными" силами 7 февраля. Однако, по сообщениям, погибли 200 российских граждан, отмечает Беннеттс. В то же время вырисовываются портреты этих людей. "Некоторые были закаленными в боях ветеранами московской войны на востоке Украины, отправившимися в Сирию из патриотизма или возродившегося чувства русского национализма. Другие просто рассчитывали на выгодную зарплату", - говорится в статье. "Бывшая жена Игоря Косуторова Надежда, живущая в Асбесте, рассказала The Guardian: "Игорь был бывшим армейским снайпером. Он поехал в Сирию, потому что был патриотом. Он считал, что если мы не остановим "Исламское государство"* в Сирии, то они придут к нам, в Россию. Он сказал мне: если не поедет он, власти отправят мальцов, у которых почти нет военного опыта", - передает издание. Кто организовал поездку в Сирию, Игорь ей не рассказал, о его смерти она узнала из неофициальных источников. "Это политическая игра, которую я не понимаю", - вздохнула она. Газета приводит слова Елены Матвеевой, вдовы считающегося погибшим 38-летнего наемника из Асбеста Станислава Матвеева: "Их отправили на бой просто как свиней".По ее словам, российские власти должны отдать должное гражданам, погибшим в сражениях в Сирии: "Должно быть что-то в память о них, чтобы жены не стыдились своих мужей, а их дети могли гордиться". Официально средняя зарплата в Асбесте - около 25 тыс. рублей. Ежемесячная зарплата сотрудников "Вагнера" в Сирии - от 90 тыс. у рядового до 250 тыс. у военного специалиста, сообщил основатель занимающейся расследованиями группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. По словам критиков, нежелание Кремля признать гибель россиян, не говоря уж о почестях, резко контрастирует с похоронами сбитого над Сирией пилота Романа Филипова. "Одному медали и почести, а других тихо хоронят и забывают", - сказала The Guardian еще одна женщина по имени Надежда. По ее словам, в октябре погиб ее муж, воевавший в Сирии как наемник. "Невзирая на гнев родственников, некоторые защищают нежелание Путина предавать гласности сведения о погибших", - отмечает Беннеттс. Писатель Александр Проханов заявил: "Власти вправе замалчивать информацию в интересах страны. Этих людей, которые погибли, до поездки в Сирию предупреждали, что военных почестей не будет, если они погибнут". "Как ни странно, но крупнейшее препятствие на пути завершения войны против "Исламского государства"* и начала стабилизации Сирии - это предполагаемый друг Америки и союзник НАТО Турция", - пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сделал попытку умиротворить разгневанного турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе трехчасовой встречи в Анкаре в четверг. США создали экспериментальный пакет предложений, предложив туркам буферную зону в курдском анклаве Африн, совместные турецко-американские патрули в регионе Манбидж, где Эрдоган угрожал нанести "османский удар", если войска США не уйдут оттуда, и постепенное расторжение связей США с курдским ополчением, которое Эрдоган ненавидит, пишет автор. Журналист считает выходом из "хаотичной военной ситуации" в Сирии "постепенное, терпеливое продвижение нерешительных женевских переговоров с целью расширить власть и влияние реформированного сирийского государства и армии". "Для США это означает проглотить горькую пилюлю и сотрудничать с Россией и сирийским режимом", - полагает Игнатиус. Между тем Россия "создала проект новой сирийской конституции, которая даст ограниченную автономию курдским регионам в децентрализованном сирийском государстве", говорится далее. "Российский проект привел бы к примирению курдских и арабских требований, и некоторые чиновники США видят в нем основу для серьезных переговоров, - отмечает обозреватель. - Однако другие считают, что Россия лишь использует это для продвижения собственных интересов и интересов Ирана". Турция рвет и мечет, требует американской поддержки, но ей не хватает сил для стабилизации областей, которые она хочет контролировать. Россия стоит у дипломатического руля, но не пользуется доверием пассажиров, и у нее "отсутствует горючее в топливном баке", считает Игнатиус. Желание Турции распустить возглавляемые курдами "Сирийские демократические силы" (SDF) автор считает контрпродуктивным: "это создаст вакуум власти и еще большую нестабильность". "Вместо этого SDF должны стать частью новой сирийской национальной армии - сотрудничая с Дамаском, Вашингтоном, Москвой и, да, даже с Анкарой", - пишет Игнатиус. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.