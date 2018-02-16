"Ядерное оружие возвращается в центр игры"

По мнению контр-адмирала, бывшего командира авианосца "Шарль де Голль", автора книги "Стратегия устрашения третьего ядерного возраста" Пьера Вандье, надежда на полное разоружение отдаляется и политика ядерного сдерживания полностью сохраняет свою целесообразность. Интервью с экспертом записал журналист Le Figaro Ален Барлюэ.

"Я уже давно размышляю над темой стратегии сдерживания, и мне представляется полезным вернуться к ней сегодня, когда многие сигналы указывают на возвращение этих вопросов. После окончания холодной войны мы пережили период надежды на ядерное разоружение. Судя по всему, этот период заканчивается: такие государства, как Северная Корея, обходят системы мер, направленные против ядерного распространения, а великие державы обновляют ядерные арсеналы", - сказал Вандье.

"Перспектива полного разоружения отдаляется день ото дня. Приходят новые игроки и отказываются от правил, установленных соглашением между странами, обладающими ядерным оружием и не обладающими им, в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (TNP)", - отметил эксперт.

"С моей точки зрения, стратегия сдерживания остается вполне целесообразной, поскольку она априори запрещает рассуждать об успехе в тотальной войне против ядерной державы. Это хорошая новость! Благодаря ядерному оружию нам удалось избежать повторения кровавых столкновений XX века. Терроризм, при всей своей пагубности, не может расцениваться как столь же экзистенциальная угроза теми государствами, которые в XX веке потеряли сотни тысяч или даже миллионы погибших, - утверждает Вандье. - Мы видим, как перед лицом Северной Кореи США не решаются вступать в конфликт, который из-за ядерной составляющей уже не может считаться ограниченным".

"Первый период сдерживания, с 1945 года, характеризовался диалогом между великими ядерными державами. Новый, "третий ядерный возраст" будет отмечен переговорами между региональными державами, которые будут накладываться на отношения великих держав, - полагает эксперт. - Ядерное оружие действительно позволяет второстепенным странам оказаться среди региональных держав, чего явно добиваются северокорейцы и иранцы".

"В случае с Северной Кореей мы видим, что приход этого нового игрока для союзников США вносит изменения в восприятие собственной безопасности в Азии", - отмечает Вандье.

"В подобной ситуации мы обнаруживаем то, что познали европейцы в 1980-е годы, когда Советский Союз развернул ракеты СС-20 в Восточной Европе. Это привело к тому, что ради поддержания способности регионального сдерживания американцы разместили ракеты "Першинг" в Западной Европе", - сказал специалист.

"Особенно критический сценарий, - продолжил он, - возникает тогда, когда какое-то государство проводит агрессивную стратегию территориального захвата и угрожает ядерным ударом в случае ответной реакции на его завоевания. Подобным образом поступила Россия в Крыму в 2014 году, весьма откровенно напомнив о такой возможности после того, как завладела Севастополем. Сознательно двусмысленные демонстративные действия российских войск в последующие месяцы - полеты стратегических бомбардировщиков, демонстративные пуски ракет - способствовали превращению новых территорий в неприступное убежище под прикрытием политики ядерного устрашения".

"В будущем Франция столкнется с весьма разнообразными ситуациями в свете глобализации экономики и различных национальных интересов", - полагает Вандье. "Мы не видим в Европе такой силы, чтобы она была способна на вторжение во Францию. Но это не означает, что сдерживание бесполезно", - сказал он.