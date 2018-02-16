России не удается вывести Ближний Восток из сирийского тупика

"Конференция в Сочи потерпела фиаско, охладив надежды России, которая думала, что у нее получится лучше, чем у ее западных соперников", - пишет обозреватель Le Figaro Изабель Лассер о Конгрессе национального диалога Сирии.

"После падения Ракки и успехов, достигнутых международной коалицией и ее местными союзниками в борьбе против ИГИЛ*, многие надеялись, что Сирия войдет в новую фазу - в стадию восстановления и переходного политического процесса. Но война вспыхнула с новой силой, вовлекая в свой круговорот новых участников, открывая новые фронты - словно ослабление джихадистской угрозы создало некую воздушную тягу, - отмечает журналистка. - Грохотом орудий война смела последнюю попытку дипломатического посредничества, когда Россия и ее турецкие и иранские союзники в конце января собрались на берегу Черного моря".

Саммит в Сочи сопровождался усилением военного наступления сирийского режима против мятежных анклавов и продолжением турецкого наступления на курдов на севере страны. "Москва вновь открыла для себя: войну выиграть легче, чем мир. Особенно на Ближнем Востоке", - пишет Лассер.

На бумаге Кремль сохраняет преимущества возможного миротворца. Его успешная военная интервенция в Сирии, начавшаяся в 2015 году без согласия великих держав, послужила его целям и интересам в регионе. "России не давали ходу после аннексии Крыма. Она вновь обрела международный статус и восстановила нечто вроде особых отношений в США", - поясняет Жюльен Носетти, эксперт по России Французского института международных отношений (IFRI) в Париже.

"Россия в регионе разговаривает со всеми: с Турцией, Ираном, Саудовской Аравией, Израилем. Это еще один рычаг, на который опирается Кремль, стараясь преобразовать военную победу в дипломатический успех", - говорится в статье.

Однако возможности политического влияния России в Леванте не безграничны. "Русские хотели собрать своих друзей и тех, кто стоит на их стороне. Речь идет скорее о сделке, чем о настоящем дипломатическом процессе", - констатирует дипломат Жан-Клод Куссеран. Мир по-московски не убедил ни сирийскую оппозицию, ни курдов.

"Россия слишком связана своей верой в восстановление положения Асада, чтобы оказывать на него серьезное давление" - полагает эксперт Жан-Пьер Филью. Другим источником напряженности для Кремля являются постоянные отклонения, которые она вынуждена исправлять, чтобы сохранить союзников в регионе, в то время, когда на сирийской территории сталкиваются Израиль и Иран. И наконец, экономические соображения: Россия знает, что у нее не будет средств для того, чтобы сыграть главную роль в восстановлении Сирии, рассуждает обозреватель.

США и Европа, лишенные достаточно сильных рычагов для оказания давления на Россию и Иран и осознавшие провал переговоров в Женеве под эгидой ООН, в сирийской политике стали отдавать приоритет борьбе против ИГИЛ*. "С другой стороны, стратегическое соперничество между Россией и США в Сирии может активизироваться. Пророссийский порыв Дональда Трампа на самом деле остался в прошлом", - указывает Лассер.

"Русские открыли для себя широкую дорогу на Ближнем Востоке, провоцируя нарушение регионального равновесия. Они также доказали разоружающейся Европе и США, что "сила оружия не устарела", по словам Жюльена Носетти. Но сирийский тупик по-прежнему остается непроходимым", - заключает журналистка.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.