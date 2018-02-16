Через десять лет после провозглашения независимости в Косово государственность все еще находится в стадии становления

Коррупция, бедность, призраки прошлого... Разочарованное косовское общество все больше отдаляется от своего политического класса, пишет журналист Liberation Арно Вольрен.

Линии разрыва, проходящие через Косово - микрогосударство, все еще пребывающее в состоянии строительства десять лет спустя после провозглашения своей независимости, - напоминают о себе. Так, недавно 16 января в сербской зоне города Косовска-Митровица (на севере Косово) шестью выстрелами был убит 64-летний Оливер Иванович, один из лидеров косовских сербов, представлявший собой умеренную фигуру среди представителей сербского меньшинства, говорится в статье.

Хуже того, убийство Ивановича произошло в тот самый день, когда в Брюсселе должны были возобновиться переговоры между православными сербами и мусульманскими албанцами Косово по нормализации их отношений - данный процесс так и не сдвинулся с мертвой точки с 2013 года, напоминает автор.

В этой маленькой стране, расположенной на подступах к Юго-Восточной Европе, проживают 1,8 млн человек, в том числе 120 тыс. сербов живут в анклавах. Некоторые из них продолжают хранить преданность соседней Сербии, которая так и не признала независимость Косово, как и Россия - верная союзница сербов на Балканах, описывает Вольрен.

"Мы забыли, с чего начинала эта страна, - считает почетный консул Косово во Франции Одиль Пьеро. - Она сильно прогрессировала. И уже не находится в ситуации, когда может быть захвачена своим соседом. Но хотя косовары и удовлетворены безопасной обстановкой, они все равно разочарованы. Не все пользуются материальными достижениями, реальными для самых обеспеченных, что особенно явно ощущается в Приштине". Несмотря на экономический рост в 3,6% в 2016 году и молодое население, Косово остается одним из самых бедных регионов Европы, с годовым доходом на душу населения в 3200 евро, отмечает журналист.

Косово, которому оказывается международная донорская помощь после войны 1999 года, остается любопытным государством с независимостью, находящейся в стадии становления. Если на границе с Сербией находятся косовские полицейские и таможенники, то юридическая защита все еще находится в руках EULEX - специальной миссии Евросоюза, состоящей из представителей правоохранительных органов... которая была поймана на взяточничестве и злоупотреблениях. "Коррупция остается одной из проблем Косово и всего региона", - отмечает Одиль Пьеро. Также следует указать на присутствие организованной преступности. "Во имя стабилизации международное сообщество опиралось на главных лидеров вместо того, чтобы облегчить построение реальной демократии и реального экономического развития, - констатирует аналитик Себастьян Грикур. - Процесс приватизации нередко совпадал с хищническим разграблением ресурсов страны определенными кланами".

Разочарование охватило косоваров и в отношении их политического класса. Низкая явка на всеобщих выборах в июне повсеместно выявила эту растущую пропасть, говорится в статье.

Еще более острую реакцию вызвала тщетная попытка косовских депутатов в декабре упразднить Специализированные палаты Косово, созданные для рассмотрения дел о военных преступлениях, вмененных в вину Армии освобождения Косово (UCK) и совершенных между январем 1998 и декабрем 2000 года. По мнению многих депутатов, эта инстанция, состоящая из иностранных судей и находящаяся в Гааге, нарушает суверенитет Косово, поясняет автор статьи. "Столь незрелая политическая акция является забеганием вперед, - поясняет Джоэл Хубрехт из Института перспективных исследований правосудия. - Ее политический эффект контрпродуктивен. Так как все знают, что избранные в 2014 году высшие руководители страны в прошлом состояли в UCK и будут обвинены в насильственном исчезновении людей и в притеснениях".

Президент Косово Хашим Тачи, сказавший, что он "в любой момент" готов ответить перед Специализированными палатами, может быть низложен. Тогда его проект "исторического соглашения" с Белградом в этом "ключевом и решающем году" может оказаться скомпрометированным. Националистическая левая партия "Самоопределение", находящаяся в оппозиции, получит все шансы на успех и может воспользоваться ситуацией в случае кризиса. Десять лет спустя после провозглашения своей независимости Косово все еще остается погруженным в раскол и неопределенность, заключает Вольрен.